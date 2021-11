Le retour de Nikola Vucevic se rapproche

Avec 4 victoires en 6 matches (dont cinq à l’extérieur), les Bulls ont très bien négocié la période sans Nikola Vucevic.

Le pivot, positif au Covid-19, a été placé à l’isolement le 11 novembre dernier et plus de dix jours après, le voilà sur le chemin du retour. L’ancien joueur de Philadelphie et d’Orlando n’est plus en quarantaine et doit passer les tests cardiovasculaires de la NBA, avant de retrouver les parquets.

« Il sera prêt à jouer quand il aura reçu le feu vert des médecins après les tests à passer », assure ainsi Billy Donovan à NBC Sports. « C’est à eux de valider son retour, ils auront peut-être besoin de lui faire passer d’autres tests, avant qu’il ne puisse jouer. Il peut être avec le groupe désormais. »

Avec 13.6 points et 10.9 rebonds de moyenne, Nikola Vucevic réalisait un début de saison assez timide, éclipsé par la puissance duo Zach LaVine – DeMar DeRozan, mais sans se plaindre puisqu’il était très satisfait de son nouveau rôle au sein de Chicago. Il faut dire qu’avec son dernier succès contre les Knicks, la franchise sextuple championne NBA est leader (12 victoires – 5 défaites) de la conférence Est, à égalité avec les Nets.