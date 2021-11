Nikola Vucevic accepte son nouveau rôle

En 2019/2020, Nikola Vucevic tournait à 23.4 points par match à Orlando. Puis, la saison passée, toujours sous les couleurs du Magic, il inscrivait 24.5 points de moyenne avec 20 shoots tentés par rencontre.

Son arrivée en mars dernier à Chicago a quelque peu fait diminuer son influence, et les arrivées de DeMar DeRozan et Lonzo Ball durant l’intersaison ont eu un effet encore plus net sur ses performances et son impact. Avec 13.8 points de moyenne et seulement 14 tirs par match depuis le début de saison, l’intérieur est clairement moins dominant.

« C’est évident, mon rôle est un peu différent de celui de la saison passée à Orlando », constate-t-il pour le site officiel de la franchise. « Il y a plus de talent et de joueurs qui peuvent marquer. Donc ça change les choses pour moi. J’essaie de faire des choses différentes, des passes, du rebond, de la défense, des écrans. Avec autant de talents autour de moi, je dois m’adapter un peu. C’est ce que je tente de faire. »

S’il n’a jamais été un joueur gourmand offensivement, Vucevic n’est-il pas un peu frustré de ne plus voir autant la balle que par le passé et donc de la laisser à DeRozan, Zach LaVine ou Ball ?

« C’est difficile pour les grands », s’amuse l’intérieur. « Les extérieurs ont davantage la balle dans les mains. Ça me va. Je comprends que je ne vais sans doute pas autant marquer qu’à Orlando, mais je suis d’accord avec ça. On sait que DeRozan et LaVine sont les premières options. Ensuite, il y a plein opportunités pour les autres. »

Néanmoins, pour Billy Donovan, cette efficacité moindre de son joueur (il ne shoote qu’à 39 % de réussite) n’est pas une bonne nouvelle. Les Bulls doivent mieux faire pour trouver un équilibre plus stable car, un moment ou un autre durant la saison, ils auront besoin d’un bon Vucevic.

« On doit l’aider », assure le coach. « Parfois, quand il est en position, la balle arrive un peu tôt ou un peu tard. Je dois faire mieux, comme LaVine, DeRozan, Ball et Alex Caruso, et ceux qui ont le ballon. On a besoin de Vooch, de lui faciliter les choses. LaVine, DeRozan et lui doivent cohabiter et travailler ensemble. S’il ne touche pas beaucoup le ballon, ça ne va pas aider. On doit plus l’impliquer. »