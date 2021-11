James Johnson trouve sa place chez les Nets grâce à sa défense

Sans Kevin Durant, et bien sûr Kyrie Irving, les Nets ont dû trouvé d’autres options pour repousser le Magic il y a deux jours. Outre Patty Mills, les New-Yorkais ont pu compter sur le meilleur match cette saison de James Johnson.

L’ailier, utilisé par intermittence jusqu’ici, a inscrit 17 points (8/11), capté 10 rebonds, dont quelques prises importantes dans le « money time », et distribué quatre passes. Un match plein pour lui qui n’avait inscrit… que six points au total sur ses huit premières sorties avec les Nets.

Même s’il s’est montré à son avantage offensivement, l’intéressé, cité par le New York Post, sait qu’il est d’abord attendu pour son investissement de l’autre côté du parquet. « Je savais ce qu’ils attendaient de moi quand ils m’ont signé. C’était juste à moi de me mettre dans la meilleure forme possible et de faire en sorte que cela se produise. J’ai apprécié le fait de monter en puissance, j’ai vraiment pu affûter certains outils. »

Affirmer l’identité des Nets

Des outils qu’il peut aujourd’hui mettre à disposition d’une équipe, d’abord pensée autour de son « Big Three », qui se cherche encore en termes d’identité.

« Le plus important avec cette équipe, c’est d’essayer de trouver une identité et de s’y tenir. On doit avoir cette identité avec laquelle, lorsqu’on rentre dans une salle, ce ne sont pas les Brooklyn Nets ‘sur le papier’. C’est cette équipe qui se bat, qui est physique, qui est dure et qui gagne. »

Ce grand voyageur de la ligue, passé par les Mavs et les Pelicans la saison passée, colle parfaitement à cette description. Steve Nash voit d’abord chez lui un joueur « très compétitif, tourné vers l’équipe ». Un joueur qui, au-delà de sa dimension physique, peut toucher à tout dans le jeu. « Il peut créer pour les autres, attaquer le cercle grâce à sa vitesse et sa taille, et prendre des rebonds pour nous », énumère le coach des Nets.

Son discours est partagé par James Harden : « Il apporte une dynamique différente à notre équipe grâce à ses qualités de créateur. Il fait un peu de tout et il va être un élément clé de ce que nous essayons de faire. »