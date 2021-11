Les Celtics soulagés d’avoir pu enchaîner après leur victoire face aux Lakers

Avec six points de retard et dix secondes à jouer au moment d’effectuer la remise en jeu, les joueurs du Thunder savaient que c’était quasiment plié. C’était définitivement terminé lorsque Marcus Smart a coupé la ligne de passe et laissé les dernières secondes s’écouler. Malgré une petite frayeur finale, les Celtics n’ont pas flanché pour s’imposer.

Cette victoire intervient au lendemain d’un succès autrement plus marquant face aux Lakers. Trouver la motivation de briller face à LeBron James et Anthony Davis semble naturelle, surtout lorsque d’anciennes légendes locales (Bill Russell et Paul Pierce) sont invitées pour l’occasion. Les Celtics ont dû se remobiliser pour éviter la déconvenue de perdre contre une jeune équipe comme Oklahoma City.

« On savait que ce serait un match à risque », juge d’ailleurs Ime Udoka. « On savait qu’ils (les joueurs du Thunder) allaient produire ce genre d’effort. Ils l’ont fait toute l’année. On a tourné la page assez rapidement et on s’est dit que (la victoire des Lakers) ne signifiait rien si nous enchaînions avec un raté. »

Avec ces deux victoires consécutives, Boston bascule ainsi dans le positif pour la première fois cette saison (9 victoires – 8 défaites). Les Celtics viennent même de remporter sept de leurs dix dernières sorties. Cette bonne séquence, après un départ raté (deux victoires en sept matches), survient précisément après les critiques de Marcus Smart contre Jayson Tatum et de Jaylen Brown, et les difficultés de ces derniers à « passer le ballon ».

Notre circulation de balle s’améliore

Coïncidence ou non, les Verts sont en train de réagir sur le terrain après ce petit tremblement de terre en interne. « On réalise le niveau auquel on doit évoluer », pense Al Horford. « On ne devrait jamais remettre en question notre niveau d’effort et d’engagement, c’est ce qui a été constant ces dernières semaines. On peut maintenant commencer à construire à partir de là. La défense s’améliore. Notre circulation de balle s’améliore. Je pense que nous commençons à comprendre ce que nous devons faire offensivement et c’est bien de voir que cela commence à se mettre en place. »

Les impressions du vétéran se vérifient dans les statistiques, au moins en ce qui concerne l’efficacité défensive. Sur cette séquence de dix matches, les Celtics grimpent en effet sur le podium en la matière avec moins de 102 points encaissés par match sur 100 possessions.

En attaque, Ime Udoka a trouvé un nouvel équilibre en faisant confiance à Dennis Schroder, titularisé en l’absence de Jaylen Brown. L’ancien Laker affiche plus de 23 points de moyenne depuis qu’il évolue dans le cinq.

« Le plus important est que chacun fasse confiance à l’autre », note Grant Williams, installé lui aussi dans le cinq. « Match après match, c’est une nouvelle étape. Concernant l’équipe de Houston qui arrive (lundi), leur bilan peut dire quelque chose, mais ils sont talentueux. On doit rentrer sur le terrain et être compétitifs. » La venue des Rockets est la parfaite occasion de s’imposer une troisième fois de suite, ce qui serait une première cette année.