Grant Williams dans les pas de PJ Tucker

Ce n’est pas encore parfait mais ça va mieux pour les Celtics, qui sont de retour dans le positif (9 victoires – 8 défaites) après leur dernier succès face à Oklahoma City. Alors qu’ils avaient démarré la saison par seulement 2 victoires en 7 matchs, ils viennent ainsi de gagner 7 de leurs 10 dernières rencontres.

Pourtant, Jaylen Brown est absent depuis 8 parties, et Robert Williams a lui manqué les trois dernières, mais Dennis Schroder a haussé le ton, tout comme Grant Williams, également propulsé titulaire.

56% de réussite dans les « corners »

Du haut de son 1m98, l’ancien de Tennessee a beaucoup été comparé à PJ Tucker depuis son arrivée en NBA. Pour sa petite taille pour un joueur intérieur, pour son physique trapu et son centre de gravité très bas, mais aussi parce que c’est sans doute ce rôle de « 3&D » qui peut lui permettre de s’installer durablement en NBA.

Et après une campagne sophomore compliquée, Grant Williams ressemble de plus en plus à son illustre aîné ces derniers temps, notamment par rapport à cette incroyable adresse dans les coins. Car s’il tourne à un très bon 43.1% de réussite à 3-points depuis cette nuit, il est carrément à 56% (15/27) dans les deux « corners » du terrain !

« J’ai l’impression que j’ai davantage confiance pour prendre ces tirs » assure-t-il sur sa réussite dans cette zone du jeu. « Les deux dernières saisons, parfois, j’avais ces positions et je faisais une feinte de tir ou une passe, en pensant que je pouvais impliquer d’autres joueurs. Maintenant, j’ai confiance et le shoot est naturel. Je dois continuer de jouer avec cette confiance, parce que ça ouvre des choses pour les autres gars. »

Un rôle mieux défini

Ime Udoka et les autres Celtics ont également noté ce surplus de confiance, et le coach pense que ça vient en partie du fait que le rôle de Grant Williams, ainsi que ses opportunités, sont mieux définis.

« Le plus important, c’est que je pense qu’il sait maintenant où il va pouvoir obtenir ses tirs. Les gars le cherchent désormais après avoir attiré les aides, et il est prêt à shooter dans la foulée. Nous voulons des décisions rapides et c’est ce qu’il fait lorsqu’il tire. Il fait de gros efforts en défense, et étant donné la façon dont il shoote en attaque, il doit juste continuer d’être agressif et de rentrer ses tirs » assure l’entraîneur.

Ce que l’intéressé confirme.

« Lorsque vous avez un pied dedans et un pied dehors (de la rotation), et que vous ne savez pas vraiment ce qu’il se passe, c’est difficile », dit-il sur ses difficultés de la saison dernière. « J’ai eu beaucoup de mal l’an passé avec ça, en devant arriver sur le terrain pour shooter, sans jouer le match d’après, puis revenir et tirer à nouveau. »