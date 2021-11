À Miami, le soldat Tucker travaille toujours dans l’ombre

11 juin 2021, Game 3 des demi-finales de conférence entre Milwaukee et Brooklyn. Futurs champions en titre, les Bucks se retrouvent une première fois dos au mur, dans l’obligation de l’emporter face aux Nets d’un Kevin Durant au sommet de son art.

PJ Tucker s’avère être l’un des héros de la victoire 86-83 de la franchise Wisconsin (86-83). Un succès qui a complètement relancé les troupes de Giannis Antetokounmpo et dans lequel PJ Tucker a brillé… sans marquer, mais en défendant comme un mort de faim sur Kevin Durant, auteur d’un inhabituel 11/28 au tir.

Le genre de joueurs qu’on préfère avoir dans son équipe

Voilà un exemple, parmi beaucoup d’autres, qui illustre parfaitement la détermination à toute épreuve de l’ailier fort qui a fait de la dureté sa marque de fabrique. Depuis son arrivée à Miami, la franchise floridienne a pu se rendre compte de son investissement permanent, notamment lors de la mauvaise passe récemment traversée par le Heat.

« PJ est incroyable », explique son coéquipier Duncan Robinson. « Il ne se soucie de rien d’autre que du tableau d’affichage et il fera tout ce qu’il faut pour gagner. Il vient me voir et me dit que son objectif est de me procurer 15 tirs à 3-points. Il est tout simplement désintéressé. Vous voyez la façon dont il se bat en défense, au rebond. Il remporte tous les petits duels et apporte un certain niveau de dureté qui, je pense, donne le ton à chaque match. Parmi les joueurs avec lesquels j’ai joué, il est rapidement devenu l’un de mes préférés. C’est difficile de ne pas l’aimer en tant que coéquipier ».

Une attitude qui dénote dans un sport souvent décrypté par le prisme de l’attaque et du nombre de points marqués par telle ou telle superstar.

« C’est comme ça qu’on gagne », s’est défendu l’intéressé. « Savoir profiter de la réussite des autres et savoir que si tous mes gars s’en sortent, ça me facilitera la tâche. Si je peux procurer des tirs ouverts à Duncan, à Kyle (Lowry) ou Tyler (Herro), cela rend les choses plus faciles pour moi. Si j’ai des tirs ouverts, je peux faire ce que je sais faire. C’est une partie de mon travail ».

Dans la dureté et le don de soi

Au-delà de sa capacité à prendre des rebonds, distribuer des passes décisives, poser de bons écrans et accessoirement représenter une menace permanente dans les corners, c’est en défense que PJ Tucker donne le ton.

Selon les stats de la NBA, les joueurs sur lesquels il a défendu cette saison ont vu leur pourcentage d’adresse baisser de 7.8 points de pourcentage en moyenne. Un autre chiffre témoigne de son impact, le +/-. Lorsqu’il a été sur le parquet, le Heat a scoré 64 points de plus que ses adversaires. C’est le meilleur ratio de toute l’équipe.

« Tuck’ est l’un des gars qui jouent le plus dur en NBA », a glissé Kyle Lowry, également un exemple en terme d’état d’esprit et de longévité. « Il devrait toujours faire partie d’une équipe All-Defensive. C’est un gars qui ne prend aucun repos. Sa taille importe peu, il joue à un haut niveau et son intensité nous guide. L’intensité de son jeu, la façon dont il gère les situations, la façon dont il défend, gère sa communication, est impressionnante. C’est un vétéran et c’est le pro ultime ».

Erik Spoelstra a ainsi regretté que son talent et son apport ne soient pas appréciés à leur juste valeur. « Vous le remarquerez quand il est sur le meilleur joueur de l’autre équipe en défense. Mais il y a les écrans, les rotations, la défense latérale. Ensuite, sur le plan offensif, il ouvre constamment des espaces pour les autres et il le fait de toutes les manières possibles, que ce soit en posant un écran pour un pick-and-roll ou loin du ballon. C’est un joueur d’élite pour aider les gars à se retrouver ouverts ».

Mais PJ Tucker se fiche pas mal de ce qu’on peut penser de lui et ses stats. Ses priorités se résument en un mot, la gagne, et la seule récompense qu’il recherche est de pouvoir à nouveau soulever le trophée de champion NBA.

« Si vous voulez de la reconnaissance, alors mon travail n’est pas un travail pour vous. Je m’en moque. Je ne regarde pas les highlights et je ne me soucie pas de savoir si je suis dans l’un d’eux. Ça n’a pas d’importance pour moi. Il n’y a rien de tel que de soulever ce trophée et de savoir que les choses que vous faites ont eu une incidence ».