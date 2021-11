Les Grizzlies en panne de « Grit & Grind »

Même si l’équipe a bien changé depuis les années Gasol-Randolph-Conley, les Grizzlies version Ja Morant jouent toujours un basket qui mise sur le collectif, la solidarité et l’agressivité.

Sauf que cette nuit, le célèbre « Grint & Grind » était resté aux vestiaires, et Memphis a subi l’une de ses plus lourdes défaites de son histoire, battu de 43 points par les Wolves. C’est la 8e plus lourde défaite de l’histoire de la franchise, et le problème, c’est que cinq de leurs huit défaites cette saison l’ont été de 20 points et plus.

La plus mauvaise défense de la NBA

Autre problème, plus inquiétant au regard de l’histoire de cette équipe, elle est bonne dernière de la NBA en défense avec près de 114 points encaissés par match sur 100 possessions. C’est pire que le Magic, les Rockets ou les Pelicans.

« Ils se sont amusés avec nous. Depuis trois ans, c’est sans doute l’un des matches où l’on a été le moins à la hauteur, c’est complètement inacceptable ! » lance Taylor Jenkins en conférence de presse. « J’espère que c’est une piqûre de rappel. J’ai foi dans cette équipe, dans sa capacité à rebondir. J’ai foi dans leur résilience, dans le fait de rester soudés et d’être à la hauteur. Mais cette année, il y a des moments où nous ne sommes pas compétitifs. On manquait de jus en attaque, et on ne s’est absolument pas battu en défense, et ils en ont profité« .

Ja Morant muselé

Symbole de cette faillite, le petit match de Ja Morant, limité à 11 points avec seulement neuf tirs pris. « Ils l’ont pris à deux, et l’ont coupé du ballon, et il n’a pas pu pénétrer » constate Taylor Jenkins, tandis que le meneur se reproche une certaine timidité. « Je ne suis pas un gars qui chasse les tirs, mais j’imagine que j’aurais dû le faire ce soir dans certaines situations. J’aurais dû mieux défendre et avec plus d’énergie. C’est très clairement ce qu’on doit faire. »

Au-delà de cette fessée, les Grizzlies doivent dont retrouver l’esprit du « Grit & Grind », et même si le retour de Dillon Brooks fait du bien en défense, c’est collectivement qu’il doit y avoir une prise de conscience.

« On essaie d’aller en playoffs, et je pense qu’on a besoin de se connecter » estime Desmond Bane, le seul à surnager. « Je trouve qu’on fait plutôt du bon travail, avec des trous noirs de temps en temps, mais c’est clair que c’est le moment de mettre le verrou. »