Avant son record de saison, Damian Lillard avait répété ses gammes

Il aura fallu qu’il attende son 16e match de la saison pour dépasser les 30 points. Comme James Harden récemment, Damian Lillard a enfin fait sauter cette barrière, mais bien plus tard que ses habitudes des dernières années.

Il était même très proche de franchir aussi celle des 40 unités puisqu’il a finalement collé 39 points aux Sixers, à 10/21 au shoot, 5/13 à 3-pts et un parfait 14/14 sur la ligne des lancers-francs.

Ce record de saison confirme donc les prestations des derniers jours (24.3 points de moyenne à 45% de réussite au shoot et 38% à 3-pts sur les six matches avant celui-ci), car après des premiers pas très, très compliqués, « Dame » a retrouvé des couleurs, et renferme aussi un petit secret de fabrication.

« J’ai cherché une salle pour prendre quelques shoots », confie le meneur, qui voulait profiter des deux jours de repos de Portland pour faire ses gammes, au site officiel de la franchise. « On sort du Covid, donc les salles se remplissent, les gens essaient de trouver des parquets. Je me suis dit que s’il y en avait bien un auquel j’aurais accès, c’est celui-là. Donc pourquoi ne pas aller là où je joue. Ce que j’ai fait. »

On l’a compris, le All-Star de Portland s’est donc offert une séance de shoots dans le Moda Center. Ça a donc payé, même si son 5/13 à 3-pts n’est pas parfait. Néanmoins, en troisième quart-temps, il a fait souffrir Tyrese Maxey avec ses appuis et son shoot de loin.

« Depuis deux semaines et cinq ou six matches, je commence à me sentir de mieux en mieux »

Et lui qui n’aimait pas les nouvelles règles et peinait pour accumuler les lancers-francs s’est retrouvé 14 fois sur la ligne face à la bande de Doc Rivers. Là encore, c’est son record de saison dans ce domaine.

« Il a été gagner chacun des 14 lancers-francs », se félicite et constate Chauncey Billups. « On a vu ce qu’on est habitué à voir chez lui, quand il pénètre : il shoote beaucoup de lancers-francs. C’est la première fois de la saison qu’il peut le faire et il a tout mis. C’est bien pour lui d’avoir vécu une telle soirée. »

Portland est sur trois victoires de suite et Damian Lillard remonte tout doucement la pente. C’est désormais à confirmer, pour l’équipe comme pour sa superstar, sur le long terme. Surtout que Denver, Golden State et Utah seront au programme dans les prochains jours.

« J’étais en difficulté avec mon tir », confirme le champion olympique de Tokyo. « Affronter les galères, les critiques et les moments durs, ça montre son caractère. Il faut continuer de se battre. Je reste fort mentalement. Depuis deux semaines et cinq ou six matches, je commence à me sentir de mieux en mieux. »