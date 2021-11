James Harden se rapproche de son meilleur niveau

Depuis sa première saison à Houston, il ne fallait jamais, ou presque, plus de cinq matches à James Harden pour faire sauter la barrière des 30 points. Le petit presque, c’est la saison 2018/2019 où il avait fallu attendre neuf rencontres.

En tout cas, jamais 13 matches comme cette saison. Mais c’est désormais chose faite avec cette sortie à 39 points et 12 passes contre les Pelicans. Preuve que l’ancien joueur du Thunder se rapproche de son meilleur niveau, après des débuts hésitants et moins tranchants que par le passé.

« J’y arrive », confirme le barbu à ESPN, en parlant de ses performances. « Cela n’allait pas prendre si longtemps. Après, c’est la meilleure ligue du monde, avec les joueurs les plus talentueux, donc ce n’est pas facile de venir et de faire ce que je veux. Ça demande du travail d’évoluer au niveau auquel j’ai habitué les gens. Je ne marque pas 30 points, mais seulement 18 de moyenne, et les gens se demandent ce qui ne va pas avec moi. Mais je suis plutôt solide. »

Le signe qui ne trompe pas avec « The Beard », ce sont les lancers-francs. Il s’estimait pénalisé par les nouvelles règles et ses passages sur la ligne avaient lourdement chuté en ce début de saison, avec seulement un match avec plus de dix lancers-francs tentés. Alors que, rappelons-le, dix lancers-francs par match, c’était sa moyenne lors de ses saisons dans le Texas…

Harden et Durant à ce niveau-là ? « La prière » comme seule solution

Vendredi soir, à New Orleans, il a shooté à 11/15 dans ce domaine. En plus d’un propre 6/10 à 3-pts. 39 points, à 11/18 au shoot, 12 passes : du Harden pur jus donc.

« Il a été agressif toute la soirée. Il a pénétré, shooté des lancers-francs et été efficace au shoot. Et 12 passes aussi. C’est incroyable », livre Kevin Durant. « On doit être patient avec lui », ajoute Steve Nash. « Il faudra encore attendre un peu avant qu’il ne puisse faire ça quotidiennement. Il y a la condition physique, le rythme, puis la confiance. Ces trois éléments demandent du temps. Là, il a été excellent, comme la semaine passée et il va dans la bonne direction. »

Avec un MVP 2018 à ce niveau, plus un Durant toujours aussi impressionnant d’efficacité à 28 points (11/17 au tir), les Pelicans n’ont pas réussi à arracher la victoire. Dominés durant une grande partie de la rencontre, ils ont fait un gros effort pour revenir en dernier quart-temps, puis même mener de trois points dans les quatre dernières minutes.

Harden et le MVP 2014 ont ensuite plié l’affaire. Et quand les deux stars de Brooklyn sont comme ça, que peuvent bien faire les défenses adverses ?

« Prier ? », s’amuse l’ancien All-Star de Houston. « C’est dur pour eux de défendre sur nous. On est deux joueurs très collectifs et polyvalents. C’est compliqué de défendre sur Durant, compliqué aussi sur moi, surtout quand on est dedans. »