Damian Lillard : « La façon dont les matches sont arbitrés est inacceptable »

Troisième match contre les Clippers cette saison pour les Blazers et troisième défaite. Certes, l’écart s’est réduit à chaque fois : 30 points dans le premier duel ; 19 dans le deuxième ; et 8 dans ce troisième.

Mais cela ne diminuera pas la frustration grandissante pour Portland, qui n’a toujours pas gagné à l’extérieur cette saison après cinq rencontres. Pourtant, Damian Lillard et sa bande n’étaient pas loin de pouvoir prendre ce match à Los Angeles.

« On est vraiment en difficulté pour terminer les mi-temps et les matches »

Après un shoot primé de Jusuf Nurkic, et alors qu’il restait autour de trois minutes à jouer, il n’y avait plus que trois points d’écart (103-100), mais les Clippers ont ensuite accéléré avec un 8-0. Un « run » parmi d’autres dans cette partie puisque les Californiens ont aussi passé un 13-0 en deuxième quart-temps, puis un 10-0 en troisième.

« On ne peut pas encaisser des runs comme ça, à l’extérieur », regrette Chauncey Billups pour le site officiel de la franchise. « Quand on est à domicile, le public peut nous aider à traverser ça. Chez l’adversaire, il faut un niveau de concentration bien différent. Il faut être discipliné. »

Que manque-t-il aux joueurs de l’Oregon pour enfin s’imposer loin du Moda Center ?

« Ce qui me frappe le plus, c’est qu’on est vraiment en difficulté pour terminer les mi-temps et les matches », constate le coach. « Je suis heureux de voir qu’on joue assez dur pour gagner, mais ce n’est pas suffisant. On doit non seulement jouer dur, mais être intelligent et concentré. Je dis souvent que l’équipe qui peut rester dedans le plus longtemps va gagner la rencontre. Je pense qu’on n’a pas été capable de le faire. Les quatre ou cinq dernières minutes d’un match ne sont pas les mêmes que celles du reste de la rencontre. Elles demandent plus de concentration. »

« Je pensais que cela n’allait pas m’affecter, car je ne triche pas avec les arbitres »

Même analyse chez Lillard, qui remarque que les Blazers ont « de bonnes séquences » mais que ce n’est pas « facile de continuer comme ça ». « On ne garde pas le pied sur l’accélérateur et on ne termine pas bien les quart-temps. »

Pourtant, pour une fois, les Blazers pouvaient compter sur un bon Lillard sur les parquets. Avec 27 points à 11/23 au shoot, le meneur de jeu a rendu une de ses meilleures copies de la saison. C’est dire s’il passe à côté de son début d’exercice, puisque ces dernières années, un match à 27 points aurait été tout juste moyen pour lui. Sauf que depuis, il y a eu un changement de règles et ça ne plaît pas du tout à « Dame »…

« La façon dont les matches sont arbitrés est inacceptable », affirme-t-il, affichant ainsi ouvertement sa frustration, qui devrait lui valoir une amende d’ici peu. « Je ne veux pas trop en parler, ni en faire des tonnes. Je pensais que cela n’allait pas m’affecter, car je ne triche pas avec les arbitres. Mais c’est inacceptable, tout simplement. »