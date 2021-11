Invaincu depuis 11 matches, Phoenix suit le rythme des Warriors

« L’ensemble du quatrième quart-temps a été très plaisant. » Devin Booker a apprécié. Face à des Mavs privés de Luka Doncic, qu’ils affrontaient pour la deuxième fois de suite, les Suns ont fait la différence dans la dernière période, remportée 33-20.

C’était déjà leur 11e victoire consécutive, leur plus longue série depuis la saison 2006-2007. Conduits par le tandem Steve Nash – Amar’e Stoudemire à l’époque, les Suns avaient réalisé une première série de 15 victoires, puis une seconde de 17. Phoenix avait remporté 61 succès cette année-là.

« Je n’ignore pas ce qui se passe mais mon état d’esprit est de continuer à s’améliorer et à se concentrer sur les choses qui vont nous permettre d’avoir un succès durable », note Monty Williams. Ce dernier ajoute toutefois : « Je veux que nos joueurs et les fans en profitent. »

Cette série permet à Phoenix de redresser la barre après une première semaine de compétition poussive (une victoire en quatre matches) et de remettre du baume au cœur au sein d’une franchise malheureuse lors des dernières finales NBA.

Solidité défensive

« C’est très sympa parce que, calendrier compliqué ou non, c’est difficile de gagner un match dans cette ligue, rappelle Chris Paul. Ce qui est positif cette année, c’est l’expérience que nous avons vécue l’an dernier. Les gars ne prennent pas cela pour acquis. Le vestiaire est génial. Parfois, vous pouvez gagner des matchs et vous avez l’impression d’avoir perdu dans le vestiaire. Mais le vestiaire est génial et l’esprit est bon. »

« CP3 » remarque notamment les progrès défensifs de son équipe. Il pense particulièrement à Mikal Bridges, « qui a intérêt à être sélectionné parmi les meilleurs cinq défensifs cette année ». Sur cette série de 11 victoires, les Suns ont tenu leurs adversaires sous la barre symbolique des 100 points à cinq reprises. Les hommes de Monty Williams disposent ainsi de la troisième meilleure défense du pays (104 points sur 100 possessions) derrière les Warriors et les Clippers.

« Notre défense a été capable de maintenir son niveau d’énergie, en particulier dans le quatrième quart-temps, lorsque nous avions besoin de plusieurs stops défensifs à la suite, reprend le coach au sujet du match de cette nuit. Cela nous a permis d’avoir une bonne dynamique. »

Une sacrée dynamique d’ensemble qui leur permet aujourd’hui se rapprocher du sommet de la conférence Ouest, à proximité des Warriors. Les Suns reçoivent les Nuggets dimanche avant de partir en « road trip » sur la côte Est (Spurs, Cavaliers, Knicks et Nets). Cette série de victoires n’est peut-être pas terminée.