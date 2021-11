LeBron James répond aux attaques d’Enes Kanter sur Nike et la Chine

Classique parmi les classiques en NBA, la rencontre de la nuit entre Celtics et Lakers avait une connotation particulière, en raison du combat engagé par Enes Kanter pour mettre en lumière la question des droits de l’Homme en Chine et plus particulièrement les conditions de travail des ouvriers chinois opérant pour l’empire Nike.

Le pivot des Celtics a interpellé plusieurs fois LeBron James, l’accusant d’inaction, d’avoir du sang de ces travailleurs sur les mains et de préférer « l’argent à la morale ».

À l’occasion de la venue des Lakers au TD Garden, Enes Kanter portait ainsi des chaussures customisées sur lesquelles on pouvait voir « LBJ » s’agenouiller devant le président chinois Xi Jinping.

« Ce n’est clairement pas quelqu’un pour qui je vais gâcher mon énergie »

S’il n’a pas réagi sur le fond de la question, LeBron James a critiqué la forme employée par le pivot des Celtics et déclaré qu’il ne donnerait pas « son énergie » à Enes Kanter sur ce sujet sensible.

« Je consacre mon énergie à peu de gens, et ce n’est clairement pas quelqu’un pour qui je vais gâcher mon énergie. Il essaie d’utiliser mon nom pour se mettre en avant lui-même. Je ne ferai pas trop de commentaires à ce sujet, je m’en tiendrai là », a-t-il déclaré.

La star des Lakers a toutefois déploré l’attitude de l’ancien de Portland, qui n’a pas profité de la rencontre pour initier une discussion entre les deux joueurs, plutôt que de l’insulter sur les réseaux sociaux.

« Il a toujours eu des trucs à dire sur moi, et en tant qu’homme, si vous avez un problème avec quelqu’un, vous allez le voir. Et il a eu l’occasion ce soir. Je l’ai vu dans le couloir et il a tracé son chemin juste à côté de moi. »

Les embrouilles entre Enes Kanter et LeBron James ne datent pas d’hier. On se souvient notamment de leur altercation lors de la saison 2017-2018 au Madison Square Garden, ou plus récemment des critiques du Turc au sujet de la vaccination. À quand le prochain épisode ?