Comme le faisait justement remarquer Devin Booker, on a davantage parlé de vaccination que de basket lors du « media day », et ce week-end, c’est Enes Kanter qui s’est exprimé sur le sujet. Le Turc n’hésite jamais à parler politique et de sujets de société, et cette fois, il s’en est pris à LeBron James.

Comme Draymond Green, la superstar des Lakers estime que la vaccination est un acte privé et personnel, et qu’il n’a pas à influencer les autres sur le sujet, et notamment les joueurs comme Kyrie Irving ou Bradley Beal, ou même la population. Un discours que ne comprend pas Enes Kanter.

« J’espère qu’il pourra s’éduquer lui-même sur la vaccination, et qu’il va encourager les autres autour de lui »

« Vous savez, quand j’ai entendu ça, j’ai été très déçu, et c’est ridicule » a expliqué le pivot de Boston sur CNN. « LeBron James est l’un des visages de la NBA, et il devrait être le premier à dire : ‘Ecoutez, tout le monde, je suis vacciné, et j’encourage tout le monde, ma communauté, les fans de basket, ceux qui ne sont pas fans de basket, les fans de tous les sports, vaccinez-vous pour qu’on puisse sauver d’autres vies’. »

Mais ce n’est pas le discours qu’a tenu LeBron James, et Enes Kanter espère qu’il en retiendra la leçon. « Quand j’ai entendu ça, je n’y ai pas cru… Mais j’espère qu’il pourra s’éduquer lui-même sur la vaccination, et qu’il va encourager les autres autour de lui. »

Un discours qui rejoint celui de Kareem Abdul-Jabbar, très en colère contre les joueurs non vaccinés.

« La NBA devrait insister pour que tous les joueurs et le personnel soient vaccinés ou les retirer de l’équipe », insiste pourtant Kareem Abdul-Jabbar. « Il n’y a pas de place pour les joueurs qui sont prêts à risquer la santé et la vie de leurs coéquipiers, du personnel et des fans simplement parce qu’ils sont incapables de saisir la gravité de la situation ou de faire les recherches nécessaires. (…) Ils n’assument pas les responsabilités qui vont de pair avec la célébrité. Les athlètes n’ont aucune obligation d’être les porte-parole du gouvernement, mais il s’agit d’une question de santé publique. En n’encourageant pas les leurs à se faire vacciner, ils contribuent à des décès. »