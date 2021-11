Dopage : Didi Louzada suspendu 25 matchs par la NBA

Il n’a joué que 7 minutes depuis le début de saison avec La Nouvelle-Orléans, et Didi Louzada ne semble ainsi pas vraiment dans les plans de Willie Green pour le moment. Ça ne risque d’ailleurs pas de changer puisque la NBA vient d’annoncer que le Brésilien était suspendu 25 matchs pour avoir enfreint le protocole anti-dopage.

L’ailier de 22 ans a ainsi été contrôlé positif à la drostanolone et la testostérone, deux substances anabolisantes. Le joueur des Pelicans justifie ce double contrôle par les prescriptions d’une nutritionniste brésilienne.

« Lorsque j’étais au Brésil pendant l’intersaison, j’ai consulté une nutritionniste qui m’a recommandé de prendre des vitamines et des suppléments alimentaires », explique-t-il à ESPN. « Comme elle a l’habitude de travailler avec des athlètes professionnels, je n’aurais jamais imaginé que l’une de ces substances serait interdite ou pourrait être contaminée. Dès que j’ai appris que le test était positif, j’ai immédiatement coopéré avec la ligue et le syndicat pour comprendre ce qui s’est passé. Je ne prendrais jamais sciemment quelque chose qui viole les règles en vigueur en NBA. J’accepte ma responsabilité dans cette situation. Je regrette profondément que cela soit arrivé et je m’excuse auprès de mon équipe, de mes coéquipiers et des fans des Pelicans pour cette erreur. »

Étant donné sa place dans la rotation de La Nouvelle-Orléans, ce n’est pas une catastrophe pour le club, pourtant en grosse difficulté (2 victoires – 14 défaites) sur ce début de saison.

Pour le joueur, c’est par contre un souci de plus. Financier déjà puisqu’il va perdre plus de 400 000 dollars (sur son salaire de 1.8 millions) à cause des conseils de sa nutritionniste. Mais également sur le plan sportif puisqu’il ne pourra pas essayer d’intégrer la rotation de son Willie Green avant janvier.