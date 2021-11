Bam Adebayo salue la façon dont Pat Riley a relancé le Heat

On se rappelle de cette image de Jimmy Butler en finale NBA 2020 après une victoire héroïque de Miami. Lessivé, l’arrière/ailier était à peine en mesure de marcher. Une séquence qui est devenu le symbole de cette équipe de Miami, qui était allée au bout d’elle-même lors de son aventure dans la « bulle » d’Orlando.

S’il y en a un autre qui aurait pu craquer physiquement, c’est bien Bam Adebayo. Comme l’ensemble de son équipe, quasiment repartie avec le même effectif, le pivot a lui aussi enchaîné (très rapidement) avec une saison 2020/21 en condensé qui a fini d’achever le Heat, battu 4-0 au premier tour des « playoffs » par Milwaukee, avant d’aller chercher l’or olympique à Tokyo. Un combat là encore épuisant, également sur le plan mental.

Le début d’un nouveau cycle

Ce que le pivot aura retenu de cette fin d’aventure brutale face au futur champion en titre dès le premier tour, c’est un sentiment d’usure et de fatigue générale.

« Nous sommes plus axés sur les solutions et nous essayons de trouver des moyens d’y arriver plutôt que de chercher des excuses. Mais après la saison, en y repensant, on se dit qu’on était brisés », a-t-il lancé.

À l’aube d’un nouvel exercice, Bam Adebayo a senti que son groupe avait besoin d’un peu de changement, d’entamer un nouveau cycle et une nouvelle dynamique. Parmi les meilleurs dirigeants de la ligue, Pat Riley a ressenti la même chose. Mais plutôt que de rajeunir son effectif, le boss du Heat l’a étoffé avec deux joueurs d’expérience, champions NBA, qui ont rapidement imposé leur patte : Kyle Lowry et PJ Tucker.

« J’ai toujours considéré qu’il fallait prendre du recul, et j’ai l’impression que c’est comme ça que Pat Riley pense aussi », a confié Bam Adebayo. « Il veut toujours avoir un coup d’avance, mais il voit aussi les choses en grand. Tout au long de ces années, alors qu’il façonnait notre équipe, il nous a amené tout un tas de vétérans qui ont déjà gagné, qui ont l’expérience de la victoire, qui savent ce qu’il faut pour gagner. Vous avez un groupe de gars qui est allé en finale. Et puis il y a des jeunes qui aspirent à se faire un nom dans la ligue et qui essaient d’y retourner ».

La synthèse de Marc Gasol et Serge Ibaka ?

Parmi les jeunes éléments aux dents longues, on compte Tyler Herro, candidat au titre de sixième homme de l’année, et Duncan Robinson, sniper actuellement en quête de régularité. Mais aussi des cadres comme Jimmy Butler et Bam Adebayo.

À l’arrivée, Miami est premier de la conférence Est depuis cette nuit et peut nourrir à nouveau de grandes ambitions pour la suite de la saison au regard de l’apport de chacun, dont celui du pivot international américain. « Big Bam » joue un peu moins mais culmine à près de 20 points et 11 rebonds en moyenne, des chiffres qu’il n’avait encore jamais atteints sur une saison. Surtout, il est toujours aussi précieux dans le jeu, comme l’a remarqué Kyle Lowry, voyant en lui un mélange de Marc Gasol et Serge Ibaka.

« J’ai joué avec Marc Gasol, qui était très cérébral, intelligent, qui savait passer le ballon. Bam peut faire ça. Serge Ibaka peut mettre des tirs à mi-distance, Bam peut le faire aussi. Et sur le plan physique, c’est l’un des pivots les plus athlétiques que j’ai côtoyés », a-t-il souligné.

Surtout, Bam Adebayo n’a que 24 ans et encore une grosse marge de progression. Comme Dwyane Wade et Udonis Haslem l’avaient prédit, c’est sans doute lui qui assurera la transition après l’ère Lowry-Butler et qui sera le « porte-drapeau » de la franchise, lorsque Pat Riley aura senti que le moment est venu de tourner une nouvelle page.

En attendant, Miami a de nouveau les armes pour faire des dégâts à l’Est.