James Borrego travaille personnellement avec LaMelo Ball pour améliorer sa lecture de jeu

Les 14 passes décisives de LaMelo Ball contre les Wizards n’ont fait que confirmer ce qu’on savait déjà depuis ses premiers pas dans la ligue la saison passée : le meneur de jeu des Hornets est un excellent passeur, avec un superbe sens du jeu. Avec 7.5 offrandes de moyenne, il est le 8e passeur de la ligue cette année.

Néanmoins, ce record en carrière ne doit pas faire oublier les cinq ballons perdus par le frère de Lonzo dans la victoire des siens. Pour la quatrième fois de suite, il a perdu au moins quatre balles dans une rencontre. Symbole de ses prises de risque et de la volonté de courir des Hornets, qui ont parfois tendance à verser dans le jeu trop rapide.

« Il s’agit de prendre la bonne décision », explique James Borrego, au Charlotte Observer, qui travaille avec son joueur deux fois par semaine, avec des séances vidéo de 20 minutes. « C’est vraiment ça, sur ce qu’il voit, sa lecture du jeu, ce qu’il pense à certains moments. J’aime lui montrer autant de choses positives que de choses à améliorer. C’est important pour un jeune, il doit voir de lui-même. »

« Ce qui le rend si unique, c’est son instinct »

Les moments positifs sont parfois des passes risquées ou des paris tentés, en attaque comme en défense. Mais c’est le jeu et c’est le talent de son joueur, qui en rappelle un autre, déjà évoqué par James Borrego par le passé.

« Je me souviens de Manu Ginobili, qui faisait la même chose avec Gregg Popovich. On veut alors s’arracher les cheveux parfois, mais ensuite, il fait l’action qui nous fait gagner un match. C’est une question d’équilibre. Je pense que Melo le comprend : il sait quand il faut marquer, prendre sa chance et les moments où il faut être plus solide, ne pas prendre de risques. Ce qui le rend si unique, c’est son instinct. »

Dès lors, la question qui s’impose : progresse-t-il avec ces nombreuses séances personnalisées ?

« J’ai confiance en lui désormais », affirme James Borrego. « Beaucoup de nos conversations arrivent pendant les matches. S’il en fait trop ou prend trop des risques… Il y a des moments où il tente de faire la différence, ça me va, mais il ne faut pas que ce soit au mauvais moment, ni trop fréquent. Il faut trouver l’équilibre et je dois avancer avec lui. Je vois les moments où il veut laisser parler son instinct, et je vois aussi qu’il progresse, que parfois, il se retient. C’est si important. Tant qu’il est conscient de ça et qu’on en parle, il ne pourra que devenir meilleur. »