Futur père de famille, Mark Daigneault va manquer plusieurs matches

Pour les rencontres à Milwaukee, Boston et Atlanta jusqu’à lundi prochain, le Thunder va devoir faire sans son coach. En effet, Mark Daigneault attend la naissance de son premier enfant et va rester auprès de sa femme, Ashley.

« On a regardé plusieurs options, au niveau des voyages, pour être avec l’équipe, mais ce n’est pas très pratique et je ne veux pas prendre de risque », explique l’entraîneur à The Oklahoman.

C’est donc l’assistant Dave Bliss qui va assurer l’intérim pour ces trois matches à l’Est. C’est un personnage connu du Thunder puisqu’il est assistant depuis neuf saisons, avec un petit passage à New York entre 2015 et 2018.

« Il a une voix qui porte dans l’équipe, durant le cours de la saison », assure Mark Daigneault en parlant de Dave Bliss. « Ce ne sera pas différent de ce qu’on fait habituellement. Il est dans la franchise depuis un moment, il a grandi avec elle. Je suis impatient de voir ça, ce sera bizarre et intéressant. »

Mark Daigneault retrouvera donc ses troupes le 24 novembre prochain, pour la réception du Jazz.