Aux Sixers, le futur pourrait se conjuguer au Bassey

À part pour quelques minutes éparses fin octobre, Charles Bassey n’avait pas beaucoup vu le terrain depuis son arrivée en NBA. Troisième pivot derrière un candidat au titre de MVP en Joel Embiid, et un ancien All-Star en Andre Drummond, le rookie n’était clairement pas projeté comme un joueur majeur de Philadelphie cette saison.

Et pourtant, hier soir face à Denver, il a non seulement tenu tête à Nikola Jokic, le MVP en titre, mais il a également prouvé qu’il pourrait bien hériter de davantage de minutes, voire d’un rôle intéressant en sortie de banc dans la raquette des Sixers.

« Ce qu’on a remarqué encore et encore, c’est sa communication en défense », apprécie Doc Rivers dans The Athletic. « En général, les rookies ne parlent pas, ils ne disent pas un mot. On voit rarement un pivot rookie qui appelle les systèmes défensifs. Il a été bien coaché, ou en tout cas, il a vraiment un bon feeling pour le jeu. »

Entré en jeu après la deuxième faute d’Andre Drummond en fin de premier quart, Charles Bassey n’a pas tardé à se mettre dans le bain avec deux rebonds dont une claquette et un contre sur ses deux premières minutes. En deuxième quart, il a continué sur sa lancée, participant activement (avec 5 points, 3 rebonds et 2 contres en 7 minutes de première mi-temps) au temps fort de son équipe, sur un 21-5.

Meilleur +/- du match avec un +20 qui symbolise bien son impact positif, Charles Bassey a même réussi à tenir Nikola Jokic à 1/5 aux tirs face à lui (sur 11 minutes), même s’il faut bien reconnaître que le Joker semblait déjà bien moins concerné qu’en première mi-temps (quand il a score 27 points).

Son premier match référence chez les grands

En tout état de cause, très actif près du cercle pour contester les tirs, Charles Bassey a répondu présent pour ses premières minutes conséquentes de la saison. Auteur de 12 points, 7 rebonds et 3 contres, le natif de Lagos (comme un certain Hakeem Olajuwon) a profité à plein de cette opportunité qu’il attendait tant.

« J’ai eu de bonnes sensations. Je savais en entrant dans le match qu’il nous manquait Jo évidemment. Je savais que mon heure arriverait durant ce « road trip ». C’était juste une question de rester prêt et de bien étudier la vidéo avec les coachs. J’ai observé ce que fait Drumm et quand on a fait appel à moi, je suis entré en jeu et j’ai fait mon boulot. Il n’est pas passé inaperçu [hier soir]. »

Lancé au feu dans la large déconvenue de son équipe dans l’Utah, Charles Bassey avait déjà fait bonne impression avec 5 points, 4 rebonds et 1 contre. Avant ça, l’ancien plus gros dunkeur de NCAA avait aussi marqué les esprits en allant scotcher Giannis Antetokounmpo.

Plus globalement, après trois années à la fac, dont une nécessaire pour soigner une fracture du tibia gauche, Charles Bassey est loué pour son intelligence de jeu et sa maturité.

Il faut dire que l’an passé, le pivot bondissant tournait tout de même à 17.6 points, 11.6 rebonds et 3.2 contres de moyenne, décrochant les trophées de meilleur joueur et de meilleur défenseur de la Conférence USA.

« Bassey a été excellent. On peut voir son QI », déclarait déjà Doc Rivers sur NBC Sports. « Il a réussi trois contres en arrivant par derrière car il avait bien lu l’action. Et je pense qu’il a capté deux ou trois rebonds où, au lieu d’essayer de partir en dribble et de perdre la balle, il a fait la passe de relance, ce qui a mené à des 3-points. Il a fait beaucoup de bonnes choses. C’est un bon jeune. Les gars l’adorent. Il nous apporte beaucoup d’énergie, parce que les gars sont heureux pour lui. »

Une ancienne star des lycées

Drafté au second tour, à la 53e position, Charles Bassey a été récupéré par le biais d’un échange avec les Pelicans, qui ont accepté 2 millions de dollars en cash contre ce choix de Draft. Une bonne pioche pour Daryl Morey qui pourrait bien avoir trouvé une solution d’avenir pour seconder Joel Embiid dans la raquette.

Pour Tyrese Maxey, également très en verve hier soir avec 22 points, ce n’est pas une surprise. En effet, le jeune meneur des Sixers connait son rookie depuis plusieurs années déjà, et leurs duels au lycée dans le Texas. Avant de tomber un peu dans l’oubli avec sa blessure, Charles Bassey était un des lycéens stars du pays, en double-double lors du Hoop Summit 2018, face aux Bol Bol, RJ Barrett, Cam Reddish et autre Jaylen Hoard…

« J’ai rencontré Charles pour la première fois quand j’étais dans ma première année de lycée. Il était classé n°1 au Texas, et j’étais le n°2. Je sais ce dont il est capable. Je lui ai dit quand on s’est retrouvé après le match : ‘Mec, c’est le Charles Bassey que je connais depuis le lycée. Continue à jouer comme ça, garde ta confiance, continue à bosser, et tout ira bien pour toi’. »

S’il pourrait logiquement perdre son temps de jeu quand Joel Embiid sera de retour et qu’Andre Drummond aura retrouvé son rôle de doublure, Charles Bassey a néanmoins marqué des points. En cas de blessure, ou quand Andre Drummond sera en difficulté défensivement, Philly sait désormais qu’ils ont une solution de repli tout à fait solide.

« Dans l’équipe, ils savent que je peux faire des trucs », conclut d’ailleurs Charles Bassey. « Ils attendent juste que mon heure arrive. Tobias, Jo, Danny Green, ils me disent tous de rester prêt, de rester concentré, de continuer à bosser. Ça ne sera peut-être pas le prochain match ou celui d’après, mais je dois rester prêt. Et j’ai joué. J’étais prêt et j’ai pu montrer au monde ce que je pouvais faire. »