Plus gros dunkeur de la NCAA, le pivot Charles Bassey fonce vers la Draft

Bonne nouvelle, il y a encore quelques vrais pivots qui arrivent en NBA, et c’est encore un Nigérian. Il s’agit de Charles Bassey (2m11, 20 ans) qui vient d’annoncer qu’il avait choisi de s’inscrire dans la Draft et même de prendre un agent. Ce qui signifie qu’il souhaite aller au bout du processus.

Intérieur vedette de Western Kentucky, Bassey a parfaitement rebondi après une année sophomore gâchée par une fracture du tibia gauche, et cette saison, il a cumulé 17.6 pts, 11.6 rbds et 3.2 cts de moyenne, décrochant les trophées de meilleur joueur et de meilleur défenseur de la Conference USA. Cité parmi les « honorable mentions » pour les meilleurs cinq de l’année, il fait partie des cinq finalistes du Kareem Abdul Jabbar Center of the Year award, qui récompense chaque année le meilleur pivot universitaire.

« Après tout ce qui s’est passé avec le Covid et le reste, cette saison était un privilège. Le fait de revenir de ma blessure et d’avoir ce type de saison… Personne ne parlait de moi, et mes coaches et mes coéquipiers m’ont apporté cette confiance pour simplement jouer » a-t-il réagi sur ESPN.

Des études brillantes

Star des lycées et auteur d’un double-double au Nike Hoop Summit en 2018, il avait déjà tenté sa chance en 2019 pour la Draft, avant finalement se raviser. Deux ans plus tard, il ne regrette pas son choix. « Ma maturité est différente désormais. J’ai conscience de ce qu’il faut faire. J’ai 20 ans. Je sais ce que je dois faire« .

Selon ESPN, le plus gros dunkeur de la NCAA (2.5 dunks par match) est attendu au premier tour, et ses qualités athlétiques devraient intéresser plus d’une franchise NBA. Outre ses 2m11, on mettra en avant ses 2m20 d’envergure qui lui permettre de toucher 2m85 en restant les pieds au sol ! Autres éléments intéressants, il n’hésite pas à tenter sa chance à 3-points, et d’un point de vue scolaire, c’est l’un des élèves les plus brillants de son université. « Un jour, je serai obligé d’arrêter le basket et d’avoir une vie après. On ne peut pas jouer toute sa vie, et je veux décrocher mon diplôme » a-t-il expliqué.