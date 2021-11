La nouvelle Jordan Zoom Separate aux couleurs des Mavs

Luka Doncic n’a pas encore de ligne de chaussures signatures à son nom, mais Nike et Jordan Brand travaillent toujours pour satisfaire leur pépite. Preuve en est avec la Jordan Zoom Separate, dessinée pour répondre aux caractéristiques techniques du meneur de jeu des Mavs.

Alors que ce nouveau modèle avait été dévoilé avec un coloris plutôt classique en blanc, noir et gris, la nouvelle version s’affiche aux couleurs de sa franchise de Dallas. Avec du bleu marine, et du vert pour reprendre les couleurs historiques des Mavs et rester dans le ton du maillot « City Edition » de la formation texane.

La tige est majoritairement bleu, avec des bandes noires à l’avant et à l’arrière de la chaussure. La semelle extérieure s’affiche dans un vert éclatant, tout comme le logo Jordan présent sur la languette et le talon.

Toujours pas d’infos sur le prix ni la date de sortie de ce tout nouveau modèle, même si on peut imaginer une commercialisation avant les fêtes de fin d’année…

(Via SneakerNews)

