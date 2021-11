Jordan Zoom Separate, un nouveau modèle inspiré par Luka Doncic

Voici l’arrivée d’un tout nouveau modèle dans la collection Jordan Brand : la Jordan Zoom Separate, un modèle épuré, et élaboré en clin d’oeil à Luka Doncic, notamment par sa capacité à créer la distance avec son défenseur à l’aide de son mythique step-back, comme il l’a encore fait cette semaine face à Boston pour offrir la victoire aux siens aux buzzer.

Pour cette première version, la tige est habillée en blanc, gris et noir, avec un mélange de mesh et de superpositions « Fuse » et de néoprène sur la languette et l’avant du pied. Quelques accents de rouge, sur les lacets ou les logos « Jumpman » sur la languette et le talon, rehaussent le tout. La semelle intermédiaire, dotée d’une unité Air Zoom, repose sur une semelle extérieure blanche imposante, sans doute pour absorber ces changements d’appuis nécessaire à l’exécution d’un step-back rapide et efficace.

Plus d’infos à venir sur le prix et la date de sortie de ce tout nouveau modèle.

(Via NiceKicks)

—

