Le changement de nom du Staples Center fait jaser

C’est une petite révolution dans le monde de la NBA. La salle des Lakers, inaugurée en 1999, qui a vu la franchise remporter cinq titres (le sixième est celui de la « bulle ») avec Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, et unanimement connue dans le monde entier comme de Staples Center, va changer de nom.

Le 25 décembre prochain et pour les vingt années à venir, il faudra donc parler de Crypto.com Arena. Forcément, pour toute une génération, et surtout pour ceux que les Lakers font vibrer, c’est difficile à imaginer.

« La Crip…, comment avez-vous dit ? La Crip Arena ? », s’amuse Russell Westbrook, natif de Long Beach. « Nous, les joueurs, on n’est pas vraiment au courant de l’aspect business des choses, de comment les choses se déroulent. On l’a vu comme tout le monde, sans connaître les détails. Mais c’est le Staples Center. Il y a tellement de souvenirs ici, pour le gamin que j’étais, qui grandissait à Los Angeles. Tellement de belles choses sont arrivées dans cette salle. Peu importe le nom, cette salle reste ce qu’elle est et c’est ce qui est le plus important. »

Les anciens fans des Lakers vont-ils adopter ce nom après plus de vingt ans de Staples Center et alors que cette salle n’a jamais connu un autre patronyme ? L’histoire le dira.

« C’est dur pour les fans des Lakers et de sport en général, qui connaissent cette salle comme le Staples Center », ajoute Frank Vogel. « Je comprends la déception des fans. Mais c’est ainsi, ce sont les affaires. »

Même pour les Clippers, ce changement frappe les esprits. Pourtant, ils ne sont que peu concernés puisque que dans trois ans, pour le début de la saison 2024/2025, les Lakers seront les seuls pensionnaires de la Crypto.com Arena. La seconde franchise de Los Angeles prendra en effet ses quartiers à Inglewood, à l’Intuit Dome.

« Je ne vois pas comment ça ne pourrait plus être le Staples. Vraiment, je ne vois pas. Je m’excuse d’avance, mais je vais continuer de l’appeler le Staples », assure déjà Reggie Jackson, toujours pour le Los Angeles Times. « C’est clairement étrange », poursuit Paul George, lui aussi enfant de Californie. « C’est la même salle, mais c’est comme si on la dépouillait de son histoire en l’appelant avec un autre nom. J’imagine qu’à partir de ce moment-là, il y aura une nouvelle histoire à écrire, mais ce sera bizarre. »

Le nom qui est revenu sur toutes les lèvres est évidemment celui de Kobe Bryant. Moins de deux ans après son décès, l’ancienne gloire des Lakers fut le visage de cette salle entre 1999 et 2016. Parmi ses moments les plus mémorables (les 81 points, le cinquième titre contre les Celtics, le panier au buzzer contre les Suns en playoffs…) sont marqués à jamais par le parquet du Staples Center.

« Il y a une histoire ici », insiste Reggie Jackson. « Pour les gens de ma génération, c’est Kobe, les titres. Shaq aussi. Il y a trop de souvenirs. Je ne sais même pas comment on peut faire ça, il faudra limite une nouvelle salle. »

De son côté, Vanessa Bryant a accueilli la nouvelle avec un message où elle disait que le Staples Center serait désormais connu comme « la maison construite par Kobe ». Une référence au slogan autour de Michael Jordan et du United Center, « The House That Michael Built ».

Autre mécontent enfin : Derek Fisher. Lui aussi a gagné ses titres dans cette enceinte, mais ce n’est pas ce changement de nom qui a agacé le quintuple champion, mais bien la communication de Crypto.com. Le marque a annoncé son accord avec AEG, le propriétaire de la salle, sur Twitter en se disant fière « d’accueillir les Lakers et les LA Kings » (en NHL). Oubliant ainsi les Clippers mais aussi les Sparks en WNBA, l’équipe qu’il dirige depuis 2019.

« Il va me falloir un peu de temps pour m’y habituer, mais gardez une place pour les Sparks. #lesfemmesfontdusportaussi », a écrit Derek Fisher sur Twitter.

This will take some getting used to but make sure you save some room in there for the @LASparks! #wnba #womenplaysportstoo

— Derek Fisher (@derekfisher) November 17, 2021