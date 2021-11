Le Staples Center change de nom !

L’industrie des cryptomonnaies a envahi la NBA depuis quelques mois, et l’une des plus mythiques salles de la ligue va à son tour changer de nom. À Noël, le Staples Center va devenir la Crypto.com Arena, et selon The Athletic, il s’agit du plus gros contrat de « naming » de l’histoire de la NBA.

Les Lakers et les Clippers évoluent au Staples Center depuis 1999, et dès le 25 décembre prochain, il faudra donc parler de Crypto.com Arena. Cette plateforme avait déjà un pied en NBA puisqu’il n’est autre que le sponsor maillot des Sixers depuis cette année, et rien qu’en 2021, ses dirigeants ont dépensé 400 millions de dollars pour s’afficher avec le PSG ou encore en Formule 1.

Il faut rappeler que le Heat a aussi craqué pour les millions de dollars d’une plateforme de trading de cryptomonnaies, et les coéquipiers de Jimmy Butler évoluent désormais à la FTX Arena. Du côté de Portland, c’est StormX qui s’affiche sur le maillot des Blazers.

Enfin, la NBA a aussi signé un contrat sur plusieurs années avec Coinbase, une plate-forme d’échange de cryptomonnaies permettant d’acheter, de vendre et de stocker des Bitcoin, des Ethereum et autres Litecoin.

Inauguré en 1999, le Staples Center, propriété de AEG (Anschutz Entertainment Group) était jusqu’à présent sponsorisé par Staples, une marque de fournitures de bureau. À l’époque, la firme avait payé 100 millions de dollars pour s’afficher durant vingt ans sur la salle de Los Angeles. Un montant qui aura sans doute explosé…