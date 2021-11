Deron Williams : « Je pense que je suis un peu mieux préparé que Nate pour un combat »

On l’oublie un peu mais Deron Williams n’a que 37 ans, soit un an de plus que Chris Paul, drafté comme lui en 2005 et son partenaire avec Team USA.

37 ans, c’est l’âge qu’aura LeBron James dans cinq semaines, et pendant que ses deux anciens coéquipiers en sélection attaquent une nouvelle saison NBA, l’ancien du Jazz et des Nets se prépare à son premier combat de boxe.

Ce sera le 18 décembre prochain face à Frank Gore, ancienne pointure du footballeur américain, et « D-Will » prévient qu’il n’est pas Nate Robinson, et qu’il ne vient pas de débuter la boxe.

« Je l’ai regardé. Je ne suis pas Nate Robinson. Je pense que j’ai un peu plus d’expérience que Nate. Je m’entraîne et fait de la boxe depuis 8, 10 ans » explique-t-il à ESPN. « J’ai combattu à l’entraînement face à des gars de l’UFC, qui sont plus grands que moi, d’autres avaient ma taille, et d’autres étaient plus petits. Donc, je pense que je suis un peu mieux préparé que Nate pour un combat. Je pense qu’à l’époque, personne ne respectait vraiment Jake Paul comme boxeur, mais aujourd’hui les choses ont évidemment changé. »

L’an passé, Nate Robinson avait défié Jake Paul, et avait fini K.O. dès le deuxième round. Deron Williams est averti, et rien ne l’effraie, pas même l’idée de monter sur un ring dans une grande réunion de boxe face à un adversaire plus lourd et plus costaud.

« C’est bien que je sois différent. Je suis conçu différemment. Quand ils ont peur de quelque chose, la plupart des gens ne le font pas. Je suis un peu l’opposé. J’aime affronter mes peurs et attaquer la vie de cette façon. J’ai peur des requins, mais j’aime nager avec eux. Je ne sais pas. Je suis comme ça… »