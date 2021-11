Soutenu par la communauté NBA, Julius Jones est gracié quelques heures avant son exécution

Incarcéré depuis 1999 à l’âge de 19 ans, pour un crime qu’il se défend d’avoir commis, Julius Jones (41 ans) devait être exécuté ce jeudi 18 novembre, et son sort était entre les mains du gouverneur d’Oklahoma, Kevin Stitt. Finalement, après une attente qu’on imagine insoutenable pour le détenu et sa famille, le gouverneur a décidé de suivre l’avis du bureau des grâces et des libérations conditionnelles de l’Oklahoma et d’annuler sa condamnation à mort.

Après avoir passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux, dont douze ans à l’isolement, dans le centre pénitentiaire de McAlester, Julius Jones est désormais condamné à « la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle« .

Un cas devenu emblématique

Ancien joueur de basket prometteur, qui avait obtenu une bourse pour ses bons résultats scolaires à l’Université d’Oklahoma, Julius Jones est accusé du meurtre de l’homme d’affaires Paul Howell sur la base d’un témoignage d’un seul témoin oculaire, même si la description du tueur ne correspond pas vraiment à son apparence à l’époque et que sa famille a assuré que Julius était avec elle pour dîner au moment des faits…

Sujet d’un documentaire sorti en 2018, Julius Jones est devenu un cas emblématique grâce à l’investissement de personnalités comme Kim Kardashian, James Corden ou Demi Lovato. Mais également dans la sphère NBA, et encore plus chez les joueurs passés par l’Oklahoma dont Russell Westbrook, Blake Griffin, Trae Young ou Buddy Hield.

Cette semaine, lors du passage des Warriors à Oklahoma City, Julius Jones avait de nouveau été au centre des discussions. Invitée au match de présaison entre le Thunder et les Warriors à la fin octobre, la famille avait pu prendre des photos avec Stephen Curry, Andrew Wiggins, Draymond Green ou encore Shai Gilgeous-Alexander.

« Il y a définitivement une prise de conscience de ce qui se passe [dans cette affaire] », avait ainsi expliqué Steve Kerr en conférence de presse.

Une grave injustice selon Russell Westbrook

Déjà en communication directe au téléphone avec Stephen Curry lors de ce match de présaison, Julius Jones avait également obtenu le soutien de nombre d’autres joueurs NBA.

« On parle de ce type de choses régulièrement », souffle Mark Daigneault dans The Oklahoman. « Il y a évidemment une victime dans cette affaire, et sa famille mérite une décision juste. Mais une grande partie de la justice repose sur l’honnêteté, et on doit pouvoir s’attendre à ce que le système judiciaire en place puisse l’offrir. Surtout dans cette affaire avec ces conséquences particulières. »

Russell Westbrook et Buddy Hield ont notamment envoyé des lettres au gouverneur Stitt afin de faire pencher la balance en faveur de Julius Jones, dès avril 2020 dans le cas de Hield, l’ancienne star des Sooners. Dans cette course contre la montre engagée depuis si longtemps, la justice a-t-elle bien fait son travail ?

« Je crois que le système de justice pénale est sur le point de commettre une grave injustice », avait écrit Russell Westbrook. « Une injustice qui est en désaccord avec les valeurs de l’Oklahoma que je connais et que j’adore. »

Finalement, Julius Jones évite la peine de mort, mais il n’aura pas le droit à un nouveau procès, et il finira ses jours en prison.

Visuel : ABC