Khris Middleton dans les starting-blocks

Principal lieutenant de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton est enfin sur le retour après avoir dû passer par la case isolement en raison du Covid-19. Le timing est parfait puisque les Bucks reviennent d’un road-trip de cinq matchs et s’apprêtent à retrouver le Fiserv Forum ce mercredi face aux Lakers.

« Je me suis entraîné ces deux derniers jours ici pendant que les gars étaient en déplacement », a déclaré l’ailier. « À l’entraînement, je me suis senti bien. Mais tout le monde sait que le rythme d’un match est totalement différent. Je suis impatient de voir comment je me sens demain ».

Alors que Milwaukee continue de se chercher sur ce début de saison (6v-8d), le retour de Khris Middleton va représenter un repère fiable de plus pour le collectif de Mike Budenholzer, qui estime que l’apport de son ailier n’est pas reconnu à sa juste valeur.

« Je pense qu’on sous-estime ce qu’il fait pour nous défensivement, au rebond, dans sa communication, son leadership. Tout le monde parle de son scoring, de ses tirs et de toutes ces choses. Je ne veux pas les sous-estimer, mais je pense que c’est vraiment un joueur complet et un grand leader », a souligné son coach, qui a ajouté que Khris Middleton reprendrait sous restriction de minutes face aux Lakers.

Privé de dessert

Le joueur a de son côté confié s’être d’abord inquiété de l’impact que la maladie allait avoir sur son corps. Il a ensuite fallu faire preuve de patience, alors que tous les symptômes avaient disparu au bout de deux jours, mais que les tests revenaient toujours positifs.

« Une fois que je me suis senti bien, j’étais toujours testé positif », a-t-il ajouté. « J’appelais les coachs pour voir si je pouvais faire quelque chose. Ils me disaient que je ne pouvais pas faire de cardio ni d’exercice ou quelconque entraînement tant que les médecins ne m’avaient pas donné leur accord. C’était la partie la plus difficile, le fait de devoir rester assis, de sentir que j’étais prêt mais que je n’avais pas encore reçu l’autorisation ».

En plus de le priver de compétition depuis fin octobre, le Covid-19 a également empêché Khris Middleton de se rendre à la Maison-Blanche pour répondre à l’invitation du président Joe Biden suite au titre de champion remporté par les Bucks la saison dernière. Le joueur a dû se contenter d’un appel en FaceTime du président en personne.