Un coloris noir et argent pour la nouvelle Nike Air More Uptempo

Nike a dévoilé un nouveau coloris de sa légendaire Nike Air More Uptempo, sortie en 1996 et popularisée par Scottie Pippen.

Proche du coloris en noir et blanc porté lors de la saison aux 72 victoires des Bulls, on retrouve du noir sur la majeure partie de la chaussure, contrasté cette fois par des touches argentées, sur le contour des lettres A,I et R, mais aussi sur la languette et le logo Nike brodé à l’avant de la chaussure.

Reste à connaître la date de sortie officielle de cette paire, annoncée à 160 dollars.

(Via SneakerNews)

—

