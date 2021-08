La Nike Air More Uptempo prépare la rentrée avec sobriété

Popularisée par Scottie Pippen dans les années 1990, la Nike Air More Uptempo fait régulièrement son retour sur le marché, déclinée en nouveaux coloris. Nike n’a rien imaginé de fou pour cette nouvelle déclinaison, mais la sobriété a aussi ses avantages !

Sur ce modèle, difficile de faire plus « classique » avec un cuir blanc perforé sur la majeure partie de la tige, et des touches de noir, sur le « swoosh » présent à l’avant de la chaussure, sur le talon et au niveau de la semelle intermédiaire, ainsi que sur les « tirettes » de la languette et du talon. Les lettres A, I et R en cuir lisse blanc, possèdent également leurs contours en noir.

Vendue au prix de 160 dollars, la Nike Air More Uptempo « White Black » débarquera officiellement le 1er septembre prochain.

(Via KicksOnFire)

