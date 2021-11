Comment le Jazz ménage Mike Conley afin de le préserver pour les playoffs

En une formule, Mike Conley résume très bien sa mission pour les mois à venir. Son seul objectif cette saison, c’est de « trouver un moyen de gagner sans se surmener » et pour ça, il est « prêt à tout essayer », confie-t-il à The Athletic.

C’est effectivement une priorité pour le meneur de jeu, 34 ans passés, qui reste sur un traumatisme : avoir manqué cinq matches (sur six) de la demi-finale de conférence contre les Clippers au printemps dernier, à cause d’une élongation à l’ischio-jambier de la cuisse droite.

Pour éviter de revivre ça, le Jazz a décidé d’appliquer deux mesures. Tout d’abord, l’ancien de Memphis ne joue plus les deux matches d’un « back-to-back ». Il a ainsi déjà manqué deux rencontres, contre Chicago et Orlando. Deux revers pour Utah. Mais c’est le prix à payer.

« Le plan, c’est que ça paye à la fin », explique-t-il. « Je n’aime pas du tout rester assis et manquer des rencontres. Je préfère jouer, très clairement. Mais si ça m’offre une meilleure chance sur le long terme, et que ça aide l’équipe, alors je suis d’accord. »

« Si j’avais été en bonne santé, on aurait été une équipe bien différente. Je me sentais responsable »

Ensuite, autre changement dans le quotidien de Conley, son impact sur les parties. Il ne joue plus que 28 minutes de moyenne, son deuxième plus faible temps de jeu depuis sa saison rookie en 2007/2008. Et sur le parquet, le Jazz donne d’abord le ballon à Donovan Mitchell et l’encourage à shooter à 3-pts plus qu’à pénétrer, pour le soulager physiquement et limiter les coups qu’il pourrait recevoir en allant se frotter aux grands.

« C’est un ajustement, c’est certain », concède le All-Star. « J’ai toujours eu la sensation que si j’avais la balle dans les mains, de bonnes choses allaient arriver. Je sais que je peux pénétrer, créer pour moi ou pour les autres. Je dois faire de mon mieux avec ce rôle. C’est un challenge, d’être le plus efficace possible et de profiter de chaque possession. »

Avec sa volonté de le ménager, le Jazz a fait son travail. Au joueur de faire le sien. Pendant des années, Joe Johnson a conseillé à Conley de faire du yoga, ce qu’il a toujours refusé. Mais la frustration des playoffs 2021 et le souvenir de ces jours bloqués à l’infirmerie au pire moment ont fonctionné comme un électrochoc.

« C’est une des raisons, une des motivations, pour lesquelles j’ai décidé d’essayer. Qu’ai-je à perdre ? Si j’avais été en bonne santé, on aurait été une équipe bien différente. Je me sentais responsable. Quand je suis chez moi, c’est plus facile pour en faire. Quand on est l’extérieur, c’est plus dur d’avoir une routine. L’idée, c’est de garder le corps actif et impliqué. Je veux pouvoir tout donner et en même temps pouvoir récupérer un peu. »

Les efforts de Mike Conley et du Jazz vont-ils payer ? Patience car la réponse n’arrivera qu’au printemps prochain, au moment des playoffs.