La NBA va jouer à Abu Dhabi !

Alors que les relations avec la Chine restent froides, notamment après les déclarations d’Enes Kanter, la NBA a peut-être trouvé un nouveau marché pour étendre son influence, et surtout faire des affaires : le Moyen-Orient.

The Undefeated révèle ainsi que la NBA a prévu de disputer deux matches de présaison aux Emirats Arabes Unis, et plus précisément à Abu Dhabi. La capitale accueille déjà un Grand Prix de Formule 1, et le département de la Culture et du Tourisme vient de signer un contrat sur plusieurs années avec la NBA, et ce partenariat débutera avec deux rencontres amicales en octobre 2022. L’accord comprend aussi diverses animations et activités comme un camp de basket pour les jeunes ou un tournoi NBA 2K.

On peut logiquement penser qu’en 2022 ces rencontres remplaceront les deux matches disputés habituellement en Chine. Les deux équipes concernées seront révélées plus tard dans la saison.

Dans le passé, la NBA avait déjà joué au Moyen Orient avec six rencontres disputés à Tel Aviv (Israel) entre des franchises NBA et des équipes locales. La dernière fois, c’était en 1999 avec la visite du Heat.

