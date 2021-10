Enes Kanter continue de critiquer la Chine et s’en prend aussi à Nike

Enes Kanter sait choisir ses ennemis. Après sa guerre ouverte contre Recep Erdogan, le président turc, qui a déclenché un mandat d’arrêt international à son encontre, et l’a coupé de toute sa famille, son père ayant été arrêté et emprisonné plusieurs années, le pivot des Celtics a désormais décidé de s’en prendre à la Chine.

À chaque match depuis le début de la saison, Enes Kanter poste ainsi des messages contre le gouvernement chinois et à l’occasion du duel entre les Celtics et les Hornets, il a « customizé » ses chaussures pour critiquer Nike.

Nike fabrique-t-il ses produits dans des usines du Xinjiang ?

« Nike reste loquace sur l’injustice [aux États-Unis], mais sur la Chine, Nike reste silencieux », explique-t-il ainsi dans une vidéo, accompagnée des hashtags #NikeHypocrite et #ArrêtezLeTravailForcéDesOuigours. « Vous n’abordez pas la brutalité policière en Chine, vous ne parlez pas de la discrimination contre la communauté LGBT, vous ne dites pas un mot sur l’oppression des minorités en Chine, vous avez trop peur de parler. »

Les chaussures d’Enes Kanter étaient couvertes de fausses gouttes de sang, accompagnées du message « Esclavage des temps modernes », alors qu’il demande à Nike si ses chaussures sont produites dans les usines du Xinjiang, où la Chine mène une répression féroce contre la communauté musulmane ouïgoure, dont plus d’un million de membres seraient dans des « camps d’internement et de rééducation », en étant soumis à du travail forcé.

« Qui fabrique vos chaussures en Chine ? Le savez-vous seulement ? » ajoute Enes Kanter. « Il y a tellement d’usines de travail forcé en Chine. Par exemple le travail forcé ouïgour, c’est de l’esclavage moderne, et cela se passe en ce moment même en Chine. Des millions d’Ouïgours sont actuellement détenus, vendus et assignés à travailler dans des camps de travail forcé, qui sont comme des prisons, dans des usines à travers le pays. »

Déjà interrogé sur le sujet, Nike avait assuré plus tôt dans l’année, dans un communiqué de presse, s’être assuré auprès de ses fournisseurs chinois que ses produits n’étaient pas produits dans des usines du Xinjiang, et qu’ils n’utilisaient pas de textiles issus de cette région.

La NBA muette, Brad Stevens soutient sa liberté d’expression

En tout cas, Enes Kanter n’a pas l’intention de se taire, alors que les diffuseurs chinois ont commencé à boycotter les matchs des Celtics suite à ses premières déclarations contre l’Empire du milieu, et notamment contre Xi Jinping.

Déjà confrontée à une situation similaire avec le « fameux » tweet de Daryl Morey sur Hong Kong, la NBA n’a pour l’instant pas réagi sur les déclarations d’Enes Kanter. Interrogé sur le sujet, et ses conséquences, le président des Celtics, Brad Stevens, a lui expliqué que son pivot avait le droit de dire ce qu’il voulait.

« Ma conversation avec Enes a été très brève, et nous soutiendrons toujours nos joueurs ainsi que leur droit à la liberté de parole et d’expression. D’après mon expérience avec les Celtics et la NBA, c’est ainsi que les choses se sont toujours passées et c’est ainsi qu’elles continueront à se passer », a-t-il répond au Boston Globe.