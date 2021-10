Les Celtics blacklistés en Chine après les propos d’Enes Kanter

Deux ans après la guerre diplomatique entre la NBA et la Chine suite à un tweet de Daryl Morey, rebelote ! Cette fois, le New York Times rapporte que c’est une déclaration d’Enes Kanter, toujours sur les réseaux sociaux, qui met de l’huile sur le feu, et les rencontres des Celtics ne sont plus disponibles sur Internet en Chine.

« Je dis : ‘Honte au gouvernement chinois' » a lancé le pivot, avec un t-shirt du Dalai Lama. « La dictature chinoise efface l’identité et la culture tibétaine ». Déjà en guerre contre le gouvernement turc qui a lancé un mandat d’arrêt international contre lui, Enes Kanter a ajouté sur Twitter et Facebook que Xi Jinping était un « dictateur brutal ».

« Monsieur le dictateur brutal XI JINPING et le gouvernement chinois. Le Tibet appartient aux Tibétains ! Je soutiens mes frères et sœurs tibétains, et je soutiens leurs appels à la liberté », a-t-il écrit.

Concrètement, les rencontres des Celtics n’apparaissent plus dans la liste des matches proposés par l’opérateur Tencent, et les fans chinois de Boston devront se contenter de résumés écrits et de photos des matches. Ce même opérateur avait déjà blacklisté les rencontres des Sixers depuis l’arrivée de Daryl Morey comme président.

Pour l’instant, ni la NBA, ni les Celtics n’ont commenté cette censure, mais on imagine que Adam Silver se serait bien passé de ce nouvel accrochage alors que la NBA envisage de revenir en Chine très prochainement.