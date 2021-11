Les Nets prêts à passer au révélateur des Warriors

Brooklyn se prépare à son plus gros test du début de saison, un match au sommet sur le plan sportif qui aura également une connotation toute particulière pour Kevin Durant, puisqu’il va défier l’équipe avec laquelle il a remporté deux titres de champion NBA et deux trophées de MVP des Finals.

Pour Steve Nash, aussi passé par les Warriors comme consultant, le défi de son équipe résidera dans sa capacité à tenir le coup en défense face à la meilleure attaque de la ligue sur ce début de saison. Les Nets pourront s’inspirer du dernier quart-temps réussi par Charlotte lors du dernier match, qui avait réussi l’exploit de limiter les Warriors à 14 points en 12 minutes.

« Nous devons être des « underdogs » défensivement tous les soirs. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir des deux côtés du parquet, mais nous montrons des signes d’amélioration et nous allons dans la bonne direction », a déclaré le coach de Brooklyn en préambule de ce choc. « Golden State s’est placé en tête du peloton de toute la ligue. Ils jouent un excellent basket, ont trouvé un groupe qui s’adapte très bien ensemble et qui a une identité très forte. Vous pouvez voir l’énergie positive qui se dégage de ce groupe. Ça va être un gros challenge pour nous ».

Une étape de plus dans le « process » des Nets

Même si les Nets restent sur une belle série de huit succès en neuf matchs, la différence se fait peut-être dans le vécu collectif pour l’instant, un point sur lequel Golden State a pas mal d’avance sur le reste de la ligue.

Tandis que Patty Mills a pour sa part mis en avant la défense et la communication comme principales clés de ce match, James Harden a voulu transmettre un message plus positif, assurant que les Nets étaient en progrès constants depuis le début de saison.

« Honnêtement, des deux côtés du parquet, que ce soit en attaque ou en défense, on commence à se trouver. Et ça fait du bien. C’est plus fluide. C’est comme ça que ça doit être », a-t-il souligné. « Honnêtement, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir et nous sommes toujours en train de construire. Mais c’est juste la confiance et le fait de se connaître un peu plus qui nous aident beaucoup ».

Surtout ne pas se mettre de pression

Les Nets ne se présenteront toutefois pas dans leur meilleure forme puisque Joe Harris (cheville) est forfait et Kevin Durant a concédé devoir composer avec une douleur à l’épaule. Ce dernier a par ailleurs tenu à désamorcer l’importance de ce match alors qu’il sera encore au cœur de l’attention.

« Ce n’est qu’un match de plus. On est à 15 matchs dans la saison. Evidemment, c’est la meilleure équipe de la ligue et ils jouent à un niveau exceptionnel. Mais ce n’est qu’un match de saison régulière. On veut clairement y aller pour gagner devant notre public, mais on ne va pas se mettre trop de pression sur nous non plus, en parlant d’une possible finale avant la lettre. En tout cas je ne le vois pas comme ça, mais plutôt comme une opportunité pour nous de construire, voir qui on est, montrer ce qu’on veut faire et de continuer à avancer », a-t-il prévenu.