Kevin Durant joue malgré une douleur à l’épaule

Après l’épisode Kyrie Irving, quand Kevin Durant se met à éternuer, c’est toute une franchise qui retient son souffle. Depuis les derniers playoffs, KD porte Brooklyn à bout de bras. Le retour en forme de James Harden et la présence d’un « supporting cast » de choix ont à peine changé la donne sur ce début de saison, comme ça a été le cas cette nuit, avec 33 points (9/17 au tir, 13/14 au lancer-franc) pour KD à l’occasion de son retour à OKC.

Ce n’est pas un vilain rhume mais une douleur à l’épaule qui malmène Kevin Durant ces derniers jours, comme il l’a confié après la rencontre cette nuit. Rien de grave même s’il doit toutefois suivre un traitement quotidien. Il était déjà apparu avec un bandage en milieu de semaine à Orlando après avoir rejoint le banc en quatrième quart-temps.

« Ça va. J’ai un peu mal ici et là, mais j’ai joué, et je ne suis pas trop gêné. Je continue à me faire soigner au jour le jour », a-t-il toutefois concédé.

Réception des Warriors en vue

En espérant que la blessure ne s’aggrave pas, Kevin Durant devrait continuer à jouer comme ça. Steve Nash s’est montré plutôt confiant quant à la possible tournure des événements.

« Il a un petit truc, mais le ballon va toujours dans le cercle, donc je trouve qu’il s’en sort bien. Je ne pense pas que ce soit le genre de chose que l’on s’attende à voir s’aggraver, donc il joue un peu avec, ce n’est pas insurmontable », a indiqué le coach des Nets.

Brooklyn a en revanche accusé une autre perte, Joe Harris s’étant blessé à la cheville gauche dans le deuxième quart-temps cette nuit. L’arrière shooteur, qui n’a pas joué en deuxième mi-temps alors qu’il restait sur son meilleur match de la saison face aux Pelicans, va passer des examens complémentaires ce lundi.

À noter que les Nets recevront les Warriors demain soir.