A l’image leur coach, les Wizards dégagent une force tranquille

A 10 victoires et 3 défaites, les Wizards sont seuls leaders de la conférence Est, et ils réalisent un excellent début de saison. Surtout par rapport à la saison passée (3 victoires et 12 défaites), voire celle d’avant (3 victoires pour 8 défaites)…

A vrai dire, la dernière fois que Washington avait démarré aussi fort, en 1974-75, les Wizards s’appelaient les Bullets et Tim Duncan et Kevin Garnett n’étaient pas encore de ce monde !

Un coach calme mais ferme

Toujours privés de Bradley Beal, endeuillé par le décès de sa grand-mère, les Wizards sont revenus du diable vauvert, de 19 points de débours en l’occurrence, pour s’imposer face à la Nouvelle Orléans hier soir. Sans leur All Star, les Wiz en sont à 3 victoires et 0 défaites, là aussi, un immense changement par rapport à la saison passée (2 victoires pour 10 défaites).

« On ne veut jamais jouer sans Brad », a souligné Wes Unseld Jr. qui s’attend à son retour au cours de la semaine. « Aucune équipe ne veut être sans son meilleur joueur. Mais le fait qu’on puisse tenir la baraque sans lui est très positif. »

Et comment ! A l’image de leur coach, toujours placide et d’humeur égale, les Wizards ont su garder leur sang-froid hier soir alors qu’ils déjouaient complètement face aux Pelicans de Brandon Ingram. Durant la pause de la mi-temps, Unseld a montré cinq ou six extraits vidéo pour montrer quelles erreurs éviter mais, sans hausser la voix, il a simplement remis ses joueurs dans le droit chemin.

« Rentrez juste des tirs simple. Pas d’actions folles. On va acculer ces gars si on continue à faire ce qu’on est censé faire : défendre, prendre les rebonds, courir et exécuter nos systèmes. »

De fait, portés par un excellent Spencer Dinwiddie en deuxième mi-temps, avec 19 de ses 27 points, les Wizards ont réussi à retrouver leur fonds de jeu. Egalement bien inspiré, Deni Avdija (11 points, 10 rebonds) a réussi un joli double double en sortie de banc.

« Il n’est jamais trop haut ou trop bas », explique la star israélienne dans The Athletic, à l’évocation de son coach. « Il sait comment nous remobiliser et comment bien nous approcher pour tirer le meilleur de l’équipe. C’est vraiment très important. »

De père en fils

Passé des pires défenses de la Ligue au 4e rang des forteresses imprenables cette saison, Washington a changé de mentalité grâce à son coach et son staff qui incarnent parfaitement l’image fameuse de la volonté de fer dans un gant de velours. Aussi calme soit-il d’apparence, Unseld peut bouillir à l’intérieur. Mais son comportement ou son discours sur le banc de touche sera toujours monocorde, le plus stable possible.

« C’est simplement comme ça que je suis », justifie Unseld. « Pour le coaching, je pense que c’est une force. Parfois, ça peut être vu comme une faiblesse, parce que tu ne mets pas d’émotion dans ton coaching. Mais ce n’est pas vrai. J’ai les mêmes émotions. Je ne les montre simplement pas publiquement. Je pense que ça aide notre groupe et nos joueurs en général car, comme ça, ils ne marchent pas sur des oeufs. Ils ne me regardent pas après chaque action, bonne ou mauvaise. »

Sur le circuit NBA depuis seize ans, que ce soit en tant que scout ou assistant coach, notamment chez les Nuggets, Unseld est un « lifer« , comme on dit aux Etats-Unis, c’est-à-dire que toute sa vie tourne autour de la balle orange. Il gravite autour depuis son plus jeune âge, fiston de Wes Unseld, joueur majeur de l’histoire des Wizards et Hall of Famer depuis 1988. Il en a vu d’autres en somme…

« La saison vient de débuter et je ne veux pas qu’on soit excessivement enthousiaste. Bien sûr, on est content d’en être là où on en est et pour l’essentiel de notre jeu. Mais on ne veut pas mettre la charrue avant les boeufs. C’est bien qu’on puisse gagner des matchs comme ça et d’être dans notre situation actuelle. Mais on a encore du pain sur la planche. C’est ce que je leur dis constamment. »

La dernière fois que la franchise de Washington avait si bien démarré sa saison, c’était Wes Unseld (le père) qui menait l’équipe, et ce jusqu’aux Finales NBA. Une quarantaine d’années plus tard, c’est Junior qui a pris le relais…