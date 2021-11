Les Suns font le grand huit à Houston

En patrons, les Suns ont disposé sans forcer d’une équipe de Houston en chute libre, plombée par ses pertes de balle et sa maladresse au tir extérieur. Devin Booker n’a pas fait de sentiment en inscrivant 16 de ses 23 points en premier quart-temps, dont un dunk après une interception de Chris Paul (25-14).

Le trio Gordon-Wood-Sengun a toutefois soutenu la comparaison dans le premier acte (27-23) avant de recevoir l’appui de Jalen Green et Daniel Theis pour essayer de contenir Chris Paul et JaVale McGee avant la pause, le dernier 3-points de Christian Wood ramenant les locaux à -7 à la mi-temps (51-44).

C’est dans le troisième quart-temps que les Rockets ont flanché pour de bon. En encaissant un 11-2 d’entrée avec un Devin Booker encore omniprésent. Aux côtés de CP3 (et de Frank Kaminsky), l’arrière de Phoenix a ensuite contribué à porter l’écart au-delà des 20 points d’écart (71-50).

Les efforts d’Eric Gordon et Alperen Sengun sur la fin n’y changeront rien. Phoenix a fini en roue libre mais avec sérieux, le tout sans négliger le spectacle à l’image des dunks de JaVale McGee ou du alley-oop entre Frank Kaminsky et Mikal Bridges pour s’imposer 115-89.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La maîtrise des Suns. Rien de neuf sous le soleil pour Phoenix qui a encore brillé par son sérieux et son efficacité, avec des rôles établis pour chacun, un collectif performant pour un match plié au milieu du troisième quart-temps. Ça paraissait simple, encore fallait-il le faire. En l’occurrence, les Suns ont même fait mieux que lors de la première confrontation entre les deux équipes, il y a dix jours dans l’Arizona.

– L’absence de Deandre Ayton encore bien compensée. Comme si de rien n’était, les Suns ont remporté leur cinquième match de suite sans leur pivot titulaire. Si Frank Kaminsky avait brillé il y a deux matchs de cela, cette fois c’est JaVale McGee qui a tiré son épingle du jeu avec ses 19 points et 14 rebonds.

LES TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. Un début de match canon qui a permis à Phoenix de se faciliter la tâche, puis un nouveau passage remarqué au retour des vestiaires qui a permis aux siens de faire un trou définitif et dans lequel il a été proche de la perfection en scorant 10 points et en délivrant une passe décisive. Le match de Devin Booker (26 points, 5 rebonds et 6 passes) se résume à ces deux coups d’éclat qui ont contribué à faire vaciller les Rockets.

✅ JaVale McGee. Monsieur Efficacité ! Le pivot a parfaitement masqué l’absence de Deandre Ayton en réalisant cette fois le meilleur match de son début de saison avec 19 points à 9/12 au tir, 14 rebonds et 3 contres en l’espace de 25 minutes. Son +/- (+30) ne fait aucun doute sur sa domination dans la peinture sur ce match.

⛔ Jalen Green. Quand le rookie des Rockets passe à côté, il ne fait pas semblant. Ça a encore été le cas ce soir. Face à la paire Paul-Booker, le tandem Porter Jr-Green a souffert, et Jalen Green tout particulièrement avec ses 12 points à 4/14 au tir et ses 2 passes décisives en près de 30 minutes de jeu. C’est la quatrième fois de la saison qu’il sort d’un match en faisant chou blanc à 3-points (0/6 cette nuit).

LA SUITE

Houston (1-12) : les Rockets enchaînent dès ce soir avec un déplacement à Memphis.

Phoenix (9-3) : les Suns aussi seront en « back-to-back » ce soir sur le parquet des Wolves.