Trae Young (42 points) se venge des Bucks et relance les Hawks

Cette nuit, Hawks et Bucks se retrouvaient pour la première fois depuis leur affrontement en finale de conférence Est, il y a quatre mois et demi. Et ce sont les coéquipiers d’un immense Trae Young, auteur de son meilleur match de la saison (42 points, 8 rebonds et 10 passes, à 8/13 à 3-points !), qui ont logiquement dominé Milwaukee (120-100).

Jamais inquiétés devant leur public, qu’ils retrouvaient enfin après leur « road-trip » de quatre matchs sur la côte Ouest, les joueurs d’Atlanta en profitent surtout pour renouer avec la victoire, après six revers consécutifs.

Pour les champions en titre, qui voient quant à eux s’achever leur « road-trip » de cinq matchs sur la côte Est, le retour à la maison va probablement leur faire beaucoup de bien, d’autant que Khris Middleton devrait retrouver les parquets dès mercredi, face aux Lakers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un Trae Young de gala. Méconnaissables depuis le début de saison, les Hawks ont pu compter sur la performance XXL de leur meneur All-Star pour mettre fin à leur série noire. Pas suffisamment agressif et orienté sur le scoring à son goût jusqu’ici, « Ice Trae » a refroidi les Bucks dès le premier quart-temps, commençant par un 4/4 derrière l’arc et pointant déjà à 15 points après 12 minutes ! À la pause, il comptait même 27 points, grâce à sa superbe fin de mi-temps (10 des 12 derniers points de son équipe). Avant de jouer les maestros sur « pick-and-roll » au retour des vestiaires, avec Clint Capela et surtout John Collins, puis d’achever Milwaukee à coup de 3-points, « floaters » et pénétrations plus difficiles les uns que les autres, dans le dernier acte. « Cold ».

— Le retour de Giannis Antetokounmpo n’a pas suffi. Absent à Boston vendredi soir, le « Greek Freak » était de retour aux affaires cette nuit. Mais ses 26 points, 5 rebonds et 6 passes n’ont pas permis aux Bucks de renverser des Hawks bien trop solides, en tête de bout en bout et, ce, d’une dizaine de points (au minimum). Toujours dans le négatif et hors du Top 10 après un mois de compétition, les champions en titre ne sont évidemment pas encore au bord de la crise, d’autant qu’ils ne sont pas au complet, mais il serait grand temps d’enchaîner des succès. Peut-être que l’air du Wisconsin re-boostera le double MVP et ses troupes…

TOPS/FLOPS

✅ Grayson Allen. Les matchs se suivent et se ressemblent pour le nouveau shooteur maison des champions en titre qui, pour la sixième fois d’affilée, a terminé avec plus de 15 points (18) et 3 tirs à 3-points (4) au compteur. Sans Khris Middleton, l’arrière de 26 ans s’impose comme le principal lieutenant de Giannis Antetokounmpo au scoring, devant Jrue Holiday, et il se débrouille d’ailleurs plutôt bien dans ce rôle. Capable de mener l’attaque des Bucks au repos du duo Holiday/Antetokounmpo, l’ex-Grizzly prend ainsi une nouvelle dimension à Milwaukee, profitant à merveille des décalages créés par ses deux coéquipiers All-Stars.

⛔ Le secteur intérieur de Milwaukee. Toujours orphelins de Brook Lopez, les Bucks continuent de souffrir grandement à l’intérieur. En témoignent, cette nuit, les 15 rebonds offensifs des Hawks, qui ont marqué 14 points en seconde chance, couplés aux 52 points inscrits dans la peinture par Trae Young, John Collins, Clint Capela et compagnie. En difficulté face au « pick-and-roll » d’Atlanta, les hommes de Mike Budenholzer ne parviennent ainsi pas à combler l’absence de leur « Splash Mountain », qui ne dispose pas d’une vraie doublure dans son registre en défense, malgré toute la bonne volonté de Bobby Portis.

LA SUITE

Atlanta (5-9) : réception d’Orlando, dans la nuit de lundi à mardi (01h30).

Milwaukee (6-8) : réception des Lakers, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).