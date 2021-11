Dennis Schroder, soutien numéro 1 de Jayson Tatum

Damian Lillard n’est pas le seul à galérer en ce début de saison, et de l’autre côté des Etats-Unis, c’est Jayson Tatum qui ne parvient pas à enchaîner les bonnes performances. Cette nuit, face à Cleveland, il termine certes à 22 points, mais à 8 sur 22 aux tirs, dont 1 sur 8 à 3-points, et hormis un bon passage dans le 3e quart-temps, on l’a peu vu. Cette saison, le champion olympique n’atteint pas les 40% aux tirs, et son pourcentage à 3-points est de 32%. C’est indigne de son statut, mais Dennis Schroder est là pour le défendre.

« J’irai à la guerre avec lui », a déclaré l’Allemand après la défaite face à Cleveland. « Au final, il va trouver une solution, quelle qu’elle soit, c’est ce qu’il doit faire. J’imagine que je vais lui parler. Comme je l’ai déjà dit, il faut aller un peu plus au cercle, mettre la pression sur les arbitres… Mais au final, il fait du très bon travail et nous allons continuer à nous améliorer. »

Ce qui peut inquiéter chez Tatum, c’est son « body language ». Sa frustration est palpable, et il ne parvient pas à faire abstraction. Résultat, il est moins concentré en défense.

« Il y a un peu de frustration sur les tirs manqués, et ça l’affecte de l’autre côté du terrain » concède Ime Udoka. « Il faut juste faire avec. Il connaît quelques soirées compliquées au tir, et nous avons parlé de son impact sur le jeu dans d’autres secteurs. Mais il est frustré, il a trop cherché à pénétrer, il a eu quelques pertes de balle en fin de match, certaines étaient des erreurs… »

A 23 ans, Tatum traverse donc une période compliquée sur le plan individuel. Tous les plus grands joueurs passent par là, et il doit prendre ça comme un challenge plutôt que de se laisser abattre.

« C’est l’un des meilleurs joueurs de la NBA » assure Schroder. « Il est en NBA depuis cinq ans, et il va trouver des solutions. Au final, il fait tout comme il faut. Il s’entraîne tous les jours, il est le premier arrivée, dernier parti… Au final, on le prend tous les jours, je le prends tous les jours. »