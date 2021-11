Russell Westbrook : « Selon moi, on était trop lents »

Pour ses 33 ans, Russell Westbrook avait sans doute rêvé d’un autre cadeau : une large défaite face aux Wolves, à domicile, après une deuxième mi-temps catastrophique. Même s’il s’est moins dispersé que d’habitude avec son 7 sur 11 aux tirs, le meneur des Lakers a encore perdu 5 ballons, et surtout il termine avec un affreux +/- de -32 ! Ce qui signifie que lorsqu’il était sur le terrain, Minnesota a eu un différentiel de + 32.

« Parfois, il y a des moments où il faut laisser tomber et passer à autre chose » a-t-il déclaré en conférence de presse. « Parfois, on s’emporte et on s’en prend à tout le monde, parfois on laisse faire. Nous regarderons la vidéo demain. On verra à quoi ressemble l’ambiance. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans ce vestiaire qui n’était pas au courant de ce qu’on devait faire, et c’est juste qu’on n’en a pas été capable. »

Qu’a-t-il pensé de ce nouveau cinq de départ avec Wayne Ellington et Avery Bradley à ses côtés ? « On n’était pas au courant, mais pour moi, on était trop lents. Mais ça me va » répond-il.

Le nez sur la feuille de stats et son téléphone, Westbrook ne s’affole pas, et il n’est pas d’accord lorsqu’un journaliste lui dit qu’il y a un problème récurrent chez les Lakers cette saison. « Je n’en suis pas certain. Je ne peux pas cibler quelque chose en particulier, et dire pourquoi. Parfois, on joue bien. Parfois non. Le problème, c’est l’irrégularité. Donc on n’en sait rien… »

Pour lui, les Lakers doivent aborder chaque match avec la même concentration, et ne pas tenir compte de l’adversaire. « On doit être déterminés quel que soit l’adversaire, mais le plus important, c’est de se concentrer sur nous et ce qu’on fait. »