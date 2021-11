Des Hornets renversants face aux Knicks

Deuxième victoire de suite pour les Hornets, qui retrouvent des couleurs avec ce succès obtenu contre une grosse équipe de la conférence Est et qui a fini par craquer après la mi-temps, face au collectif des Frelons.

De retour sur les terres de ses premiers exploits, Kemba Walker n’a pas tardé à se mettre en évidence, initiant le premier « run » des Knicks à coup de 3-points. Intenable, le meneur All-Star a terminé les douze premiers minutes avec 17 points au compteur, contribuant à offrir 16 points d’avance à la franchise new-yorkaise (34-18).

Avec le relais d’Alec Burks puis le réveil de Julius Randle, les hommes de Tom Thibodeau ont ensuite réussi à contenir le trio LaMelo Ball – Terry Rozier – Gordon Hayward à la mi-temps (55-46).

Jusqu’au réveil de Charlotte, au retour des vestiaires. Gordon Hayward et Terry Rozier ont d’abord montré la voie, et les Hornets ont surclassé leur adversaire du soir avec un 10-0, conclu la paire Terry Rozier – Miles Bridges (68-60).

Ce fut alors au tour de New York de laisser passer l’orage et de revenir dans le coup, principalement par le biais des 3-points d’Immanuel Quickley, qui a relancé définitivement la rencontre à dix minutes de la fin (83-82). Dans le sprint final, ce sont Kelly Oubre Jr. et Miles Bridges qui ont haussé le ton.

Le premier en claquant trois 3-points. Le second en alignant un moulin à vent en contre-attaque, en réponse à celui d’Obi Toppin, puis un move magnifique main droite devant Julius Randle et un « 2+1 » main gauche, toujours devant Randle (101-95).

Après un dernier contre de Miles Bridges sur Kemba Walker, et un 17e rebond de LaMelo Ball, Charlotte a enfin pu savourer sa victoire (104-96).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour foudroyant des Hornets. Un 22-5 en moins de cinq minutes qui a complètement changé la donne, alors que l’affaire semblait bien mal embarquée pour Charlotte en première mi-temps. Mais les hommes de James Borrego ont eu le mérite de ne rien lâcher et ils ont su compter sur un arsenal offensif de choix pour revenir et faire la différence, entre Terry Rozier, Gordon Hayward, Kelly Oubre Jr. et Miles Bridges. Le tout orchestré par un LaMelo Ball au four et au moulin.

– Des Knicks sans leader. Aucun des trois leaders offensifs de New York n’a été en mesure de prendre le match à son compte. RJ Barrett a rendu 2 points à 1/9 au tirs, Evan Fournier a à peine fait mieux avec ses 5 points et 6 rebonds, tandis que Julius Randle (10 points, 8 rebonds, 5 passes décisives) a également été à la rue. Beaucoup trop pour espérer ramener une victoire de ce séjour en Caroline du Nord.

LES TOPS/FLOPS

✅ Le collectif des Hornets. Chacun a eu son moment et c’est non seulement ce qui fait la beauté de cette équipe, mais ce qui la rend aussi difficile à défendre. Terry Rozier a enclenché le retour des siens, Gordon Hayward a ensuite porté l’équipe à bout de bras, jusqu’au feu d’artifice final, initié par l’artilleur Kelly Oubre Jr. et suivi par le voltigeur Miles Bridges. LaMelo Ball a pour sa part connu un soir sans au shoot (12 points, à 4/13 aux tirs et 0/5 à 3-points), mais il a tout de même été essentiel dans la victoire de Charlotte, avec ses 17 rebonds, ses 9 passes décisives et ses 5 interceptions.

⛔ Julius Randle. L’intérieur All-Star reste le leader des Knicks et il n’a pas tenu son rang ce soir. Sa discrétion en début de partie n’a pas posé problème, tant que son équipe menait confortablement au score. Sa fin de première mi-temps laissait même augurer une meilleure suite. Sauf que son « money-time » l’a clairement enfoncé, puisqu’il a été tout bonnement catastrophique, se faisant ridiculiser à deux reprises par Miles Bridges en défense, puis manquant trois lancers-francs dans la dernière minute.

✅ ⛔ Kemba Walker. 17 points en premier quart-temps, 3 en deuxième, 6 en troisième et donc zéro dans le dernier. La soirée avait de quoi être belle pour Kemba Walker, pour son retour à Charlotte. Il n’en a rien été, et malgré ses 26 points à l’arrivée, le meneur new-yorkais n’a pratiquement rien apporté en fin de match.

LA SUITE

Charlotte (7-7) : battus chez les Warriors la semaine dernière, les Hornets retrouvent la bande de Stephen Curry, à domicile cette fois-ci, dans la nuit de dimanche à lundi (01h00).

New York (7-6) : les Knicks retrouveront le Madison Square Garden dans la nuit de lundi à mardi (01h30), pour y accueillir les Pacers.