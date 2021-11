Le retour de James Wiseman se précise également

Après la réception de Chicago, ce soir au Chase Center, les Warriors vont à leur tour entamer un « road-trip » de quatre matchs. Comme attendu, Klay Thompson et James Wiseman ne seront pas du voyage. Le pivot sophomore, opéré d’une déchirure du ménisque au genou droit, se rapproche toutefois de la fin de sa convalescence après avoir pu reprendre l’entraînement avec contact la semaine dernière.

Jusqu’à présent, tout va bien, et le pivot pourrait donc être disponible pour le groupe de Steve Kerr à son retour dans la Baie d’Oakland, soit pour la semaine de Thanksgiving, entre le 22 et le 28 novembre.

« C’était une approche progressive, donc il n’y a pas eu ce moment où il a juste fait un bond significatif dans sa rééducation. Au cours des deux derniers mois, nous avons volontairement augmenté sa charge de travail de façon assez lente. Il bouge bien et il s’est impliqué dans beaucoup d’exercices à l’entraînement et dans des exercices à 5-contre-0. Il travaille beaucoup et il se sent bien », a ainsi confirmé Steve Kerr.

En attendant de retrouver les Warriors, James Wiseman pourrait reprendre avec Santa Cruz, en G-League.