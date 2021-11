En attendant Serge Ibaka, Ivica Zubac sort les muscles

Si les Clippers surfent actuellement sur une série de six victoires consécutives, ils le doivent évidemment aux exploits de Paul George, mais également aux bonnes prestations des lieutenants de « PG-13 ». Aussi bien celles de Nicolas Batum et Reggie Jackson sur les extérieurs, que celles d’Ivica Zubac dans la raquette.

Depuis cinq matchs (trois double-doubles) et en 29 minutes de temps de jeu, le Croate tourne ainsi à 13.4 points, 9.8 rebonds et 1.2 contre de moyenne, à 77% aux tirs et 81% aux lancers-francs ! Des performances solides statistiquement, auxquelles viennent s’ajouter les 8.2 points et 4.6 rebonds par rencontre (à 67% aux tirs et 64% aux lancers) de son remplaçant, Isaiah Hartenstein.

Mais ce sont surtout les performances d’Ivica Zubac (18 points et 11 rebonds face au Heat cette nuit) qui changent la donne pour les Clippers, lui qui a eu besoin d’une dizaine de jours avant de lancer véritablement sa saison. En témoignent, sur 20 minutes de temps de jeu, ses 7.8 points et 5.5 rebonds de moyenne (56% aux tirs et 58% aux lancers), entre les 21 octobre et 1er novembre derniers.

« Je n’ai pas commencé la saison de la façon dont je l’aurais voulu », racontait-il cette semaine, dans les colonnes de l’Orange County Register. « Je devais me rappeler ce dont je suis capable, quel est mon rôle et ce que je dois faire chaque soir pour l’équipe. En regardant des vidéos de la saison dernière, pour voir ce que je faisais et ce que je ne faisais pas. Il s’agissait juste de rester focus mentalement. »

Motivé par Paul George

Finalement, c’est à partir d’un double affrontement chez les Wolves qu’Ivica Zubac a montré un tout autre visage sur le terrain. Et Paul George, le leader désigné et assumé de la franchise californienne sans Kawhi Leonard, n’y est pas étranger.

« Paul [George] m’a poussé, comme il le fait avec tout le monde dans l’équipe, mais il était encore beaucoup, beaucoup plus sur mon dos, car je n’ai pas commencé de la bonne façon », rapportait-il ainsi. « Il sait ce dont je suis capable et il voulait simplement que je sois plus agressif, que je finisse mes actions en force, que je me batte pour chaque rebond et que je n’attende pas qu’ils atterrissent dans mes mains. Vous vous devez d’aider quelqu’un comme [Paul George], quand vous le voyez se défoncer chaque soir pour gagner. Donc j’ai pris ça personnellement et je me suis mis à faire le sale boulot. »

Mais qu’a dit précisément Paul George à un Ivica Zubac trop peu dominant sous le cercle, dans le Minnesota, afin de le re-booster ?

« À partir de maintenant, il n’y a plus de retour en arrière », répondait l’ailier All-Star, interrogé à ce propos. « Tu attrapes le rebond et tu arraches tout avec, même si tu dois blesser quelqu’un en même temps. Tu récupères ce ballon, il t’appartient. »

Et Paul George, qui évolue à un niveau de calibre MVP jusqu’à présent, n’est pas peu fier de lui et des mots qu’il a eu à l’encontre d’Ivica Zubac.

« Je crois que ça a provoqué un déclic chez lui », reconnaissait-il justement. « Je crois qu’il a réalisé ce que ça fait de dominer au rebond et, désormais, il n’attend plus que ça de lui-même. Et nous aurons besoin de beaucoup plus de matchs comme ça de sa part. Qu’il domine sous les panneaux et qu’il soit une présence imposante à l’intérieur. »

Serge Ibaka en G-League à sa demande

D’autant que les Clippers doivent toujours composer sans leur intérieur phare, Serge Ibaka, revenu à la compétition depuis cette semaine, mais encore loin d’évoluer à son meilleur niveau.

En ce sens, en « grand professionnel » qu’il est, l’Hispano-Congolais a demandé de lui-même à son coach, Tyronn Lue, de passer par la case G-League, afin de retrouver du rythme et de pouvoir se réadapter à la rapidité du jeu NBA.

Et le champion 2019 a d’ailleurs effectué ses débuts (victorieux) dans la ligue de développement la nuit dernière, compilant 14 points, 8 rebonds et 2 contres sous les couleurs des Agua Caliente Clippers, en 25 minutes (4/12 aux tirs, 1/5 à 3-points).