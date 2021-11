Le Heat fait bloc autour de Duncan Robinson, en grande difficulté au tir

Au sommet de son art lors de la saison 2019/20 terminée par une belle aventure dans la « bulle » d’Orlando avec Miami, Duncan Robinson a perdu en efficacité depuis. Comme il pouvait s’y attendre, la saison 2020/21 a été plus compliquée, entre la fatigue accumulée et le fait qu’il soit désormais attendu et scouté par toute la ligue.

Le problème, c’est qu’il n’a pas rebondi en ce début de saison. Pire, son pourcentage au shoot est en chute libre, comme ça a été le cas cette nuit face aux Clippers. Le sniper n’a jamais pris autant de 3-points de sa carrière, pratiquement neuf par matchs en moyenne, mais son pourcentage de réussite ne décolle pas, bloqué sous les 33%.

Faire confiance au travail

Les temps sont durs pour l’arrière/ailier mais la franchise fait bloc autour de son joueur, qui a signé un contrat de 90 millions de dollars sur cinq ans cet été et autour de qui les attentes sont logiquement décuplées. Comme il l’avait fait la veille après son 3/13 derrière l’arc face aux Lakers, Erik Spoelstra a donc volé au secours de son protégé cette nuit, après la courte défaite du Heat face aux Clippers, la quatrième en cinq matchs.

« C’est une ligue difficile. La plupart du temps, les joueurs ont davantage à devoir gérer leurs déceptions de ne pas arriver à jouer au niveau qu’ils se sont fixés. Ce n’est pas propre à Duncan, mais pratiquement tous les joueurs de cette ligue. Il faut gérer ces moments difficiles, garder le cap. Il a cette volonté hors du commun. Il va s’en sortir, je n’ai aucun doute là-dessus, ni moi, ni le staff ni ses coéquipiers. Il faut juste garder le cap. À l’arrivée, on a quand même réussi à se mettre en position de gagner ce match, ce même sans shooter à un très bon pourcentage à 3-points », a-t-il expliqué.

La semaine dernière, c’est Tyler Herro qui a rappelé l’importance de son coéquipier et la confiance qu’il avait en lui, alors qu’il a lui-même vécu des moments compliqués la saison dernière.

« Tous les shooteurs ont des mauvaises périodes. Duncan est l’un des joueurs qui travaillent le plus dur. On n’est pas inquiets. Quand il arrêtera de prendre ses 10-15 tirs à 3-points, c’est là qu’on en aura après lui », a-t-il glissé.

Le conseil de Ray Allen : avoir la mémoire courte

Le mental y est pour beaucoup et l’objectif pour Duncan Robinson est de garder le moral et ne pas laisser l’enchaînement de mauvaises performances atteindre sa confiance, l’atout numéro 1 pour un shooteur.

« La façon dont j’ai débuté la saison n’est pas à la hauteur de ce dont je suis capable », a-t-il rappelé la semaine passée. « Tu vas avoir des moments ou tu shootes bien, d’autres où ton pourcentage va être faible, donc il faut essayer de faire le dos rond et de continuer à se battre ».

Duncan Robinson tâche de garder la tête haute, même s’il rate beaucoup de tirs ouverts. Pour l’aider à y arriver, Erik Spoelstra a pris l’exemple sur un autre shooteur de légende qu’il a eu sous ses ordres, Ray Allen.

« Je me rappellerai toujours de la façon dont Ray Allen en parlait, disant qu’il pouvait passer un mois durant la saison, peu importe à quel point il travaillait ou se préparait, durant lequel il n’arrivait pas à shooter selon ses standards. Si tu veux être un super shooteur dans cette ligue, il faut avoir la mémoire courte ».