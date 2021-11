Il faut savoir faire des paris sur soi-même et accepter un petit salaire pour mieux rebondir ensuite. A 23 ans, et après quatre saisons à Charlotte, Malik Monk a opté pour un contrat d’un an au salaire minimum dans l’effectif pléthorique des Lakers. Seul le rookie Austin Reaves gagne moins que lui, mais Monk est un vrai talent offensif, et il l’a prouvé cette nuit en collant 27 points à la défense du Heat. Une formation qu’il apprécie puisqu’il leur avait collé 32 et 36 points la saison passée !

« Je travaille sur mon jeu, et j’étais vraiment préparé pour ce moment » a-t-il déclaré après la rencontre, avant d’évoquer ses prestigieux coéquipiers. « Je suis toujours à l’aise pour jouer au basket, mais c’est vrai que c’est plutôt compliqué. Je n’ai jamais joué avec autant de grands joueurs. Il faut choisir sa place, et trouver le moment où le match vient à vous. »

Félicité par Anthony Davis devant les caméras, Monk apporte de la jeunesse et de la folie dans le jeu des Lakers. A l’instar de Carmelo Anthony, il profite que les défenses se concentrent sur Anthony Davis et Russell Westbrook pour avoir des libertés en attaque. « Ils m’apportent toujours de la confiance. Que je joue 5, 10, 15 ou 30 minutes, ils me donnent toujours de la confiance. Quand je rentre, je suis toujours en confiance, et j’ai toujours le même état d’esprit« .

« On ne sait toujours pas comment on a pu l’avoir pour ce prix »

Aux Lakers, Davis l’a pris sous son aile. « Je connais Malik. Il sort de Kentucky et je l’ai toujours connu. D’abord, avant qu’il débarque en NBA, puis ensuite à Charlotte » raconte l’intérieur des Lakers. « J’essaie de suivre tous les gars de Kentucky, et c’est comme une petite confraternité à l’intérieur même de la confraternité de la NBA. On l’appelle le micro-ondes. C’est un scoreur instantané. On ne sait toujours pas comment on a pu l’avoir pour ce prix. Il sait jouer. C’est juste un joueur incroyable. Il prend beaucoup de tirs importants, et il en met beaucoup. Cela va continuer de façonner sa confiance en ce qu’on fait. »

Un surnom que lui donne aussi Russell Westbrook. « C’est le micro-ondes. Quand il débarque dans un match, son boulot, c’est de mettre le ballon dans le cercle, et il le fait à un niveau élevé. » Mais l’ancien joueur des Hornets ne se contente pas de shooter puisque la nuit dernière, il a aussi apporté 6 rebonds et 3 passes. Critiqué pour son côté unidimensionnel à Charlotte, il a compris qu’il lui faudrait apporter davantage dans le jeu pour récupérer des minutes.