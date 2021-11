Tyronn Lue a trouvé son cinq majeur

Il se posait la question il y a dix jours. Face à la pénurie d’adresse de ses troupes, Tyronn Lue n’avait pas écarté l’idée de modifier son cinq majeur. Sauf que depuis, les Clippers ont remporté cinq matches de suite et ce fut la meilleure des réponses.

C’est donc désormais acquis : Reggie Jackson, Eric Bledsoe, Paul George, Nicolas Batum et Ivica Zubac commenceront les rencontres de Los Angeles.

« On garde les mêmes titulaires, jusqu’au retour de Kawhi Leonard », annonce le coach à The Athletic.

Cette formation est installée depuis le troisième match de la saison, après l’arrivée du Français dans le cinq majeur pour remplacer Marcus Morris, qui avait débuté les deux premières parties. Et on sait avec quelle réussite le Français s’est intégré aux côtés de Paul George et Reggie Jackson, qui n’a que des compliments à faire quand il parle de « Batman ».

Tyronn Lue fait ensuite sortir du banc Morris donc, ainsi que Terance Mann, Luke Kennard et Isaiah Hartenstein. Neuf joueurs de Los Angeles dépassent les quinze minutes de moyenne.

« On cherchait une manière de gagner et on a réduit notre rotation après les cinq ou six premiers matches », confirme le coach. « On voulait voir qui pouvait jouer avec qui, et quand on a trouvé la bonne formule, on a décidé de s’y tenir. Et ça nous va très bien. Je ne dis pas que les joueurs qui ne jouent pas en ce moment ne sont pas bien pour nous, mais la cohésion est différente. On a essayé une rotation à dix joueurs au début, et aujourd’hui on est plus autour de huit ou neuf. »

Outre Kawhi Leonard bien évidemment, mais la question se posera bien plus tard pour le MVP des Finals 2019, le coach californien va devoir se pencher sur le cas Serge Ibaka, qui revient timidement depuis quelques jours.

Tyronn Lue va-t-il continuer de lui préférer Isaiah Hartenstein, toujours intéressant depuis le début de saison, ou bien réussir à tout de même lui trouver une place dans sa rotation désormais bien instaurée ?