Les Clippers préconisent la patience avec Serge Ibaka

Il n’avait plus joué depuis le 25 mai. Alors, au moment d’entrer en jeu hier soir, au Staples Center, Serge Ibaka a fait son signe de croix et a levé les yeux au ciel, bien heureux de pouvoir à nouveau retrouver la compétition.

Avec 0 point et 5 fautes en 8 minutes de jeu, ses débuts n’ont pas été parfaits, loin de là. La rouille était évidente pour l’intérieur vétéran qui a raté son premier tir, et a ensuite envoyé une passe dans les gradins, croyant qu’un de ses coéquipiers s’y trouvait…

« C’était un retour difficile, mais je suis en bonne santé », a déclaré Serge Ibaka dans le LA Times. « Je suis de retour. Je suis en bonne forme, ça va être bon. »

Parmi les meilleurs contreurs de la Ligue, étant même le joueur qui a cumulé le plus de contres dans les années 2010 en NBA, « Iblocka » a pour le coup signalé son retour avec emphase en bâchant une tentative de dunk de Cody Martin. Mais les Clippers prônent la patience avec leur intérieur de 32 ans, actuellement dans sa 13e saison.

« Il n’a pas ressenti de douleur et c’est le plus important », ajoute Tyronn Lue. « Parce que, pour le reste, on sait qu’il va retrouver son rythme au fur et à mesure en défense et sur ses tirs. »

Des regrets d’avoir autant attendu pour se faire opérer

Lors du camp d’entraînement, Serge Ibaka avait déjà fait allusion à des regrets d’avoir attendu autant avant de se faire opérer. Et hier soir, il a préféré botter en touche quand on lui a demandé de préciser sa pensée : « Ce n’est pas nécessaire de le dire maintenant. Je ne veux pas discréditer qui que ce soit. »

En filigrane, on comprend donc qu’il aurait certainement pu revenir plus vite si ses douleurs au dos avaient été gérées différemment. En tout cas, après quasiment six mois sans match, Serge Ibaka est heureux d’être de retour.

Pour Tyronn Lue, qui attend encore Kawhi Leonard mais aussi Marcus Morris, qui a raté un septième match de suite à cause de sa blessure au genou, c’est une rotation de plus sur son banc. À voir désormais qui va pâtir de ce retour en termes de minutes : Ivica Zubac ou Isaiah Hartenstein, qui ont assuré l’intérim jusque-là.

« Serge est un joueur important pour nous. On sait ce dont il est capable », conclut le Croate. « Je pense qu’on a trois très bons intérieurs, parmi lesquels il y en aura toujours un qui jouera bien à chaque match. C’est au coach de choisir ce qu’il préfère faire avec ces minutes. »