En quête d’adresse, Tyronn Lue va-t-il modifier son cinq majeur ?

Kawhi Leonard absent, les Clippers comptaient sur leur collectif pour compenser le manque offensif en l’absence de « The Klaw ». Sauf qu’après quatre défaites en cinq matchs, Tyronn Lue voit bien les difficultés de son équipe dès que Paul George n’est plus sur le terrain. Et le coach s’interroge donc sur ce qu’il peut changer.

« Si vous jouez bien, que vous obtenez les tirs que vous voulez mais que vous ne les rentrez pas, est-ce que ça demande du changement ? » s’interroge l’entraîneur dans les colonnes de l’Orange County Register. « C’est la principale interrogation. On va continuer de jouer avec les rotations pour éliminer ces périodes de quatre, cinq ou six minutes où on ne marque pas quand PG n’est pas sur le terrain. Il faut vraiment qu’on fasse quelque chose à ce sujet. Donc on essaiera quelque chose demain (face au Thunder). »

Beaucoup de tirs ouverts… mais peu de réussite

L’entraîneur pense-t-il modifier son cinq majeur ?

« Je ne peux pas vous dire mais je dois m’assurer qu’on ait les meilleures combinaisons sur le terrain, et qu’on fasse les bonnes choses. Il ne s’agit pas seulement de mettre des tirs, parce qu’on obtient des bons tirs. Il faut qu’on soit certain que nos gars soient bien placés, qu’ils jouent bien ensemble et que tout colle. Nous cherchons encore et nous essayons de trouver ça, mais nous n’en sommes pas loin », assure ainsi Tyronn Lue.

Le problème, pour le « head coach », c’est que son équipe fait plutôt bien tourner le ballon et qu’elle obtient les tirs qu’elle souhaite, puisque Los Angeles est l’équipe qui prend le plus de tirs ouverts (avec le défenseur le plus proche qui se trouve entre 1,2 et 1,8 mètre) en NBA en ce début de saison, avec 33.4 par match.

Sauf que ces tirs ouvertes ne trouvent pas la cible, avec seulement 51.4% de réussite à 2-points et 30.5% à 3-pts.

Terance Mann ou Luke Kennard titulaire ?

Le backcourt californien illustre en particulier ce problème avec un Reggie Jackson qui tourne à 31% de réussite depuis le début de la saison (26/83) dont 29% à 3-points (14/48) et un Eric Bledsoe qui fait un peu mieux au général avec 38% d’adresse globale au tir (18/48) mais encore pire derrière la ligne à 7m25, avec 19% à 3/16.

De quoi pousser Tyronn Lue à titulariser Terence Mann ou Luke Kennard aux prochains matchs ? La solution n’est pas forcément si évidente, d’autant que c’est globalement toute l’équipe qui souffre à 3-points, après avoir affiché la meilleure réussite globale de loin l’an passé (41.1%), avec un Nicolas Batum à 4/19 et un Marcus Morris à 3/11.

« C’est comme ça, il faut juste qu’on mette nos tirs », temporise Terance Mann, en rappelant que les Clippers ont la 8e meilleure défense de ce début de saison. « On obtient de bonnes positions, on fait des stops, ce n’est pas comme si on était submergés défensivement. Il faut qu’on rentre nos tirs, c’est pour ça qu’on n’est pas inquiets. Il s’agit juste d’adresse. Tout le monde a déjà connu ça. Quand on ne met pas assez de tirs pour gagner des matchs, il faut continuer de bosser, garder sa routine, faire ses répétitions et ils finiront par tomber dedans, c’est une certitude. »

Le plus tôt sera quand même le mieux…