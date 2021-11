Pour Tim Hardaway Jr, « les Bulls sont de retour »

« Tout ce que je peux dire, c’est que les Bulls sont de retour. » Adversaire d’un soir, Tim Hardaway Jr. ne cache pas son enthousiasme devant le début de saison en boulet de canon de Chicago.

Cette nuit, la franchise de l’Illinois s’est imposée face aux Mavs, signant son huitième succès de la saison en 11 matches. Cette nouvelle victoire, après celle obtenue aux dépens des Nets, vient ainsi effacer les deux défaites consécutives concédées face aux 76ers.

Les Bulls, qui avaient profité d’un calendrier favorable pour signer quatre victoires de suite pour démarrer, gardent ainsi leur bonne dynamique alors que les adversaires d’un plus haut standing s’enchaînent.

Après 11 matches, Chicago est numéro 1 de la conférence Est, à égalité avec Washington, et sur la bonne trajectoire pour retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2017.

« On trouve simplement des moyens de gagner et je pense que c’est le signe d’une bonne équipe, formule Alex Caruso, l’un des héros de la nuit (16 points et 6 interceptions). Je pense qu’on peut encore beaucoup s’améliorer. C’est probablement la chose la plus encourageante pour moi. »

« On avance dans la bonne direction »

Les Bulls, qui ont encore peu de vécu collectif en raison du chamboulement estival de l’effectif, ont encore du chemin à parcourir dans l’optique de se mêler au groupe des cadors attendus de l’Est (Bucks, Nets…).

« Après onze matchs, je ne pense pas que l’on puisse dire qu’untel ou untel est de retour, surtout pour le prestige des Bulls », poursuit le meneur remplaçant, en réponse à Tim Hardaway Jr. « Ils ont gagné trois titres de suite à deux reprises. Dire que les Bulls sont de retour, c’est beaucoup. »

Cette nuit, on a tout de même eu un bel aperçu de ce que cette équipe pouvait donner en tournant à plein régime. En plus d’un Alex Caruso très inspiré en sortie de banc, Billy Donovan a pu compter sur l’une des meilleures sorties de la saison de Nikola Vucevic (18 points et 10 rebonds), un match très propre de Zach LaVine (23 points à 8/12) ou encore les 17 points, 7 rebonds et 6 passes d’un DeMar DeRozan actif mais maladroit.

Sans oublier le remarquable 7/10 de loin de Lonzo Ball qui a inscrit l’ensemble de ses points derrière l’arc. « On avance dans la bonne direction », constate le meneur titulaire, qui a reçu les félicitations de son coach pour son adresse. « C’est une toute nouvelle équipe. On essaie de construire une nouvelle culture ici. 8 victoires – 3 défaites, ce n’est pas si mal. »

Un sacré défi attend désormais l’équipe qui démarre un « road trip » périlleux à l’Ouest. Au programme : Warriors, Clippers, Lakers, Blazers et Nuggets…