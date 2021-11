Les recrues des Bulls font la différence face aux Mavericks

Après leur victoire de référence face aux Nets, les Bulls enchaînent avec un nouveau succès convaincant face aux Mavs. Avec cinq joueurs à 15 jours ou plus, Chicago s’est appuyé sur l’ensemble de ses joueurs majeurs pour repousser le trio Luka Doncic – Kristaps Porzingis – Tim Hardaway, tous les trois à 20 points ou plus.

Les deux équipes ont fait jeu égal dans le premier quart-temps (32-33) avant que les locaux ne prennent quelques possessions d’avance pour regagner le vestiaire (61-54). Cet écart a été confirmé dans le troisième quart-temps, marqué notamment par un gros passage d’Alex Caruso.

Avec 15 points en leur faveur à l’entame du dernier acte (95-80), les Bulls ont pu conforter cet écart jusqu’au bout, sans se faire peur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le dunk 360° de Zach LaVine. Alors que les Mavs, à deux minutes du terme et avec une dizaine de points de retard, voulaient encore y croire, l’arrière a attaqué le cercle et n’a pas obtenu de coup de sifflet. Il a affiché sa frustration aux arbitres, sans revenir en défense. Alex Caruso a compensé en signant une grosse interception, et Zach LaVine a pu signer son dunk, seul en contre-attaque, en continuant à jurer envers les officiels. Il a écopé d’une faute technique, seul ombre à sa belle sortie d’ensemble, sobre et sans déchet.

– La domination des titulaires des Bulls. Il n’y a qu’à regarder la colonne +/- pour réaliser l’ampleur des dégâts. Le cinq des Bulls, de +11 à +21 pour tous ses membres, a largement dominé au score celui des Mavs malgré un nombre de points inscrits similaire au final. La palme du ratio négatif revient à Luka Doncic avec un -20 au score lorsqu’il était en jeu.

TOPS/FLOPS

✅ Alex Caruso. Impossible de passer à côté. Le remplaçant a inscrit 11 points dans le troisième quart-temps, où Chicago a fait la différence. Quasiment parfait en attaque, il s’est également beaucoup donné en défense avec ses six interceptions, un record en carrière égalé. Quelle bonne pioche pour les Bulls !

✅ Lonzo Ball. Année après année, il continue d’impressionner avec ses progrès derrière l’arc. Nouvelle illustration cette nuit avec un impeccable 7/10 dans ce secteur. Également meilleur passeur de son équipe, Lonzo Ball affiche près de… 45% de réussite dans l’exercice cette saison.

⛔ Luka Doncic. Match irrégulier pour le chef d’orchestre des Mavs. Il est passé à côté de sa première période avant de rebondir dans la seconde. S’il a terminé à 2 rebonds du triple-double, le Slovène (20 points, 10 passes et 8 rebonds) a signé un 6/18 aux tirs qui fait tâche, tout comme son -20 au score lorsqu’il était en jeu. Le meneur a reconnu après la rencontre qu’il devait faire une meilleure sélection de tirs.

LUKA DONCIC RÉGALE

Le Slovène a tout de même signé la passe de la nuit à la fin du troisième quart-temps. Quelques secondes après une passe dans le dos vers Dwight Powell qui n’a pas été au bout, sur la même action, Luka Doncic a ré-attaqué le cercle, passé le ballon autour de son dos avant d’envoyer son pivot au alley-oop. Pour le plus grand plaisir du public de Chicago.

LA SUITE

Chicago (8-3) : déplacement chez les Warriors vendredi, pour le démarrage d’un gros « road trip » à l’Ouest

Dallas (7-4) : déplacement à San Antonio vendredi.