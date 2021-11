Malgré les 48 points d’Anthony Edwards, les Warriors engrangent un 6e succès consécutif

Les Warriors ont pris le contrôle des opérations en deuxième quart-temps mais ont eu besoin d’un Andrew Wiggins de gala (35 points) et d’un Stephen Curry (25 points, 6 passes, 5 rebonds) solide pour repousser le numéro d’Anthony Edwards.

Après un début de match marqué par le duel entre deux premiers choix de la Draft, l’un représentant le passé des Timberwolves (Andrew Wiggins) et l’autre leur présent et avenir (Anthony Edwards), les Warriors ont pris le large derrière un 31-14 en deuxième quart temps pour prendre 20 points d’avance (62-42), grâce à une défense toujours aussi agressive et plus de 64% de réussite aux tirs.

Malgré le réveil de Stephen Curry, jusqu’ici au service du collectif et auteur de 13 points dans le troisième quart temps, les Wolves ont profité de la sortie de Draymond Green sur blessure pour passer un 24-9 aux Warriors derrière l’adresse d’Anthony Edwards et un D’Angelo Russell (18 points, 7 passes) au diapason, pour revenir à -4 (88-84).

Mais à chaque fois que Minnesota a pointé le bout de son nez, le collectif de Golden State a trouvé un tir ouvert de loin pour garder son adversaire à distance. Anthony Edwards a eu beau continuer son chantier et établir un nouveau record personnel avec 48 points, un Andrew Wiggins particulièrement remonté et Stephen Curry lui ont répondu pour permettre aux Warriors d’enregistrer leur sixième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel Anthony Edwards – Andrew Wiggins. À chaque fois qu’Andrew Wiggins joue contre son ancienne équipe, il a tendance à briller. Il a démarré la rencontre avec 9 points lors des cinq premières minutes pour donner le ton mais c’est son remplaçant chez les Wolves, Anthony Edwards qui lui a répondu en claquant 16 points dans le premier quart temps. Andrew Wiggins a continué sur sa lancée, terminant la mi-temps avec 22 points à 9 sur 9 aux tirs. Si l’ailier des Warriors a baissé de pied en troisième quart temps, Anthony Edwards a lui continué à agresser la défense californienne. Il a même failli ramener son équipe à lui aussi seul en dernier quart temps, mais ce sont les 11 points de Wiggins en dernier quart temps qui ont permis aux Warriors de repartir avec la victoire.

– Un deuxième quart-temps charnière. Si les Wolves étaient restés au contact après le premier quart-temps grâce à Anthony Edwards et 7 rebonds offensifs, ils n’ont rien pu faire quand les Warriors ont haussé le ton. Un 3-points de Stephen Curry, suivi d’un autre d’Otto Porter Jr, et de deux alley-oops pour Gary Payton Jr ont lancé un 10-1 qui ont mis Minnesota dans les cordes. Les hommes de Steve Kerr ont insisté et sorti un quart temps quasi parfait. Le 10-1 s’est transformé en 31-14 pour prendre 20 longueurs d’avance derrière 76% de réussite aux tirs, 10 passes décisives, et un poster d’Andre Wiggins sur la truffe de Karl-Anthony Towns !

– La blessure de Draymond Green. En milieu de troisième quart-temps, Draymond Green a pris une béquille sur la cuisse juste au-dessus du genou droit. Il a quitté le parquet en boitant et n’est pas revenu sur le terrain. Omniprésent depuis le début de la saison des deux côtés du terrain, le leader de la meilleure défense NBA pourrait rater le choc de vendredi face aux Chicago Bulls. Affaire à suivre…

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Edwards. Que ce soit face à Andrew Wiggins, Andre Iguodala ou au blitz de la défense de Golden State, Anthony Edwards était en en « attack mode » toute la soirée. Adroit de loin, puissant et faisant preuve de touché en attaquant le cercle, le jeune Wolf avait réponse à tout et a échoué à deux unités des 50 points, le tout à 16 sur 27 aux tirs, en ajoutant 5 rebonds, et 5 passes décisives.

✅ Andrew Wiggins. Discret depuis le début de saison, « Wiggs » a attendu la visite de son ancienne équipe pour sortir son meilleur match de l’année, cumulant 35 points à 14 sur 19 aux tirs, et étant décisif en fin de match et en multipliant les actions spectaculaire face à ses anciens camarades.

⛔ Karl-Anthony Towns. À en croire sa ligne de statistiques (17 points, 12 rebonds, 4 passes décisives), on pourrait penser que KAT a fait un match correct. Cependant, la star des Wolves a tout de même eu besoin de 19 tirs pour marquer ses 17 points, bien gêné par la paire Draymond Green – Kevon Looney (11 points, 17 rebonds), et n’a jamais pu poser son empreinte sur le match.

L’ACTION DU MATCH

Andrew Wiggins a pris un malin plaisir à briller face à son ancienne équipe, tout en se défoulant sur Karl-Anthony Towns par trois fois ! Il l’a postérisé ligne de fond en deuxième quart temps, avant d’en rajouter une couche sur une claquette dunk en dernier quart temps, et de finir par marquer un tir primé décisif sur son ancien coéquipier.

LA SUITE

Warriors (10-1) : Golden State termine une série de huit matchs à domicile avec la réception des Bulls vendredi, dans un duel au sommet de cette jeune saison NBA.

Wolves (3-7) : les coéquipiers d’Anthony Edwards resteront en Californie avec un back-to-back contre les Lakers et les Clippers vendredi et samedi.